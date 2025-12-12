La Bolsa de Tokio se dispara a la apertura contagiada del optimismo en Wall Street

Tokio, 12 dic (EFECOM).- El principal índice de la Bolsa de Tokio, el Nikkei, se disparó más de un 1,5 % en la apertura de este viernes, contagiado del optimismo en Wall Street, que registró la víspera un máximo intradía de su principal indicador, el Dow Jones, aupado por la nueva rebaja de los tipos de interés en Estados Unidos.

Transcurridos los primeros 35 minutos de negociación, el Nikkei, que agrupa a los 225 títulos más representativos del mercado, sumaba 792,68 puntos y se ubicaba en 50.941,5 enteros.

El selectivo más amplio Topix, que incluye a las firmas de la sección principal, las de mayor capitalización, crecía un 1,66 %, o 55,66 puntos, hasta situarse en 3.412,9 unidades.

El Dow Jones de Industriales, principal índice de la Bolsa neoyorquina, alcanzó un nuevo récord intradía este jueves, apoyado en parte por el recorte de tipos de la Reserva Federal estadounidense (Fed).

El S&P también logró un récord pero el Nasdaq, con gran peso de las tecnológicas, cerró en rojo, lastrado por los malos resultados de Oracle, que reavivaron los temores a una burbuja en el sector de la inteligencia artificial (IA).

El parqué tokiota reflejaba esta tendencia, con avances entre algunas de las principales empresas del país pero caídas en el sector de los semiconductores, clave para el desarrollo de tecnologías de IA.

La firma de semiconductores Tokyo Electron bajaba más de un 1,5 % mientras que su competidora Advantest se dejaba un 0,69 %.

Sin embargo, el fabricante de vehículos Toyota, la empresa de mayor capitalización local, se disparaba más de un 2,8 %, mientras que el referente de la electrónica y el entretenimiento Sony sumaba casi un 1,5 %.

La empresa de videojuegos Nintendo también crecía, un 2 %, y el gigante de las telecomunicaciones y la inversión SoftBank se elevaba más de un 6,5 %. EFECOM