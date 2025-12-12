Espana agencias

La Bolsa de Tokio se dispara a la apertura contagiada del optimismo en Wall Street

Guardar

Tokio, 12 dic (EFECOM).- El principal índice de la Bolsa de Tokio, el Nikkei, se disparó más de un 1,5 % en la apertura de este viernes, contagiado del optimismo en Wall Street, que registró la víspera un máximo intradía de su principal indicador, el Dow Jones, aupado por la nueva rebaja de los tipos de interés en Estados Unidos.

Transcurridos los primeros 35 minutos de negociación, el Nikkei, que agrupa a los 225 títulos más representativos del mercado, sumaba 792,68 puntos y se ubicaba en 50.941,5 enteros.

El selectivo más amplio Topix, que incluye a las firmas de la sección principal, las de mayor capitalización, crecía un 1,66 %, o 55,66 puntos, hasta situarse en 3.412,9 unidades.

El Dow Jones de Industriales, principal índice de la Bolsa neoyorquina, alcanzó un nuevo récord intradía este jueves, apoyado en parte por el recorte de tipos de la Reserva Federal estadounidense (Fed).

El S&P también logró un récord pero el Nasdaq, con gran peso de las tecnológicas, cerró en rojo, lastrado por los malos resultados de Oracle, que reavivaron los temores a una burbuja en el sector de la inteligencia artificial (IA).

El parqué tokiota reflejaba esta tendencia, con avances entre algunas de las principales empresas del país pero caídas en el sector de los semiconductores, clave para el desarrollo de tecnologías de IA.

La firma de semiconductores Tokyo Electron bajaba más de un 1,5 % mientras que su competidora Advantest se dejaba un 0,69 %.

Sin embargo, el fabricante de vehículos Toyota, la empresa de mayor capitalización local, se disparaba más de un 2,8 %, mientras que el referente de la electrónica y el entretenimiento Sony sumaba casi un 1,5 %.

La empresa de videojuegos Nintendo también crecía, un 2 %, y el gigante de las telecomunicaciones y la inversión SoftBank se elevaba más de un 6,5 %. EFECOM

Temas Relacionados

EFE

Últimas Noticias

El PNV no ve pruebas suficientes para condenar al fiscal general y cree "mucho más equilibrados" los votos particulares

El Partido Nacionalista Vasco solicita que todos los argumentos judiciales, incluidos los disidentes, se hagan públicos en fallos de gran impacto para reforzar la confianza ciudadana, fortalecer la transparencia y proteger la independencia del sistema de justicia

El PNV no ve pruebas

Rufián llama "inútiles" a los del PSOE por su actuación en casos de acoso sexual: "Nadie entiende lo que están haciendo"

Colectivos y militantes exigen apertura total de informes y revisión independiente, mientras aumentan la presión por la falta de transparencia en el PSOE y crecen las críticas por la protección insuficiente y la desconfianza en los actuales protocolos internos

Rufián llama "inútiles" a los

El PSOE asegura que apartará "con contundencia" a quienes sean denunciados por acoso sexual, tras el nuevo caso de Lugo

Expertos independientes, mayores controles sobre la confidencialidad y una suspensión automática anteceden a cualquier fallo judicial en los casos de señalados, en el marco del nuevo protocolo regulador de denuncias internas implementado para prevenir represalias y proteger víctimas

El PSOE asegura que apartará

El BOE publica el cese de Álvaro García Ortiz como fiscal general y el nombramiento de Teresa Peramato en su lugar

El Ejecutivo aceleró un protocolo extraordinario tras la inhabilitación de García Ortiz, optando por una figura con experiencia en defensa de víctimas, trayectoria en fiscalías provinciales y liderazgo en la modernización de los procesos internos del Ministerio Público

El BOE publica el cese

El BOE publica el cese de Antonio Hernández, mano derecha de Francisco Salazar en Moncloa

Las recientes reformas impulsadas por la administración central abren una etapa de vigilancia reforzada y digitalización en la gestión de denuncias, con auditorías periódicas y nuevos controles transversales para garantizar protección y transparencia en la función pública

El BOE publica el cese
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

La Justicia española avala el

La Justicia española avala el derecho de un salvadoreño a la nacionalidad por origen sefardí

Ningún hospital privado se ha presentado al contrato de la Comunidad de Madrid para que enfermos de cáncer puedan recibir protonterapia

El PP encuentra en María Jesús Montero un filón para su ofensiva contra la “corrupción” del Gobierno de Sánchez: “Es el otro nexo”

La cena secreta en un reservado de Madrid donde un empresario canadiense agasajó a sus nueve invitados con vinos que cuestan 200.000 euros

El expresidente Zapatero niega verse afectado por las detenciones en Plus Ultra y rechaza cualquier implicación personal

ECONOMÍA

El precio de la gasolina

El precio de la gasolina en Madrid, Barcelona y otras ciudades de España para hoy

Virgen, extra y lampante: estos son los precios del aceite de oliva hoy 12 de diciembre

Cuánto cuesta un euro frente al dólar este 12 de diciembre

España necesita un millón y medio de inmigrantes en diez años para asegurar el crecimiento económico y revertir el envejecimiento

Resultados del Super Once del Sorteo 5

DEPORTES

El atleta español Mo Katir

El atleta español Mo Katir rompe su silencio tras la sanción por dopaje: “Entreno cada día y mi objetivo es claro: Los Ángeles”

Los ultras polacos del Jagiellonia Białystok tienden una emboscada a dos autobuses con aficionados del Rayo y dejan diez personas heridas

Gareth Bale habla de cómo fue su etapa en el club blanco: “Fui un poco ingenuo al ir al Real Madrid y no saber lo duro que era”

Carlos Alcaraz comparte el álbum de sus vacaciones en Miami: playa, golf y pesca con su entorno más íntimo

Paddy Pimblett, rival de Topuria, sobre el parón del campeón: “No nos caemos bien, pero le deseo todo lo mejor con su familia”