La Bolsa de París baja un 0,21 % y termina la semana con un descenso del 0,57 %

París, 12 dic (EFECOM).- El principal índice de la Bolsa de París, el CAC-40, bajó este viernes un 0,21 %, hasta los 8.068,62 puntos, y terminó con un descenso en la semana del 0,57 %.

El selectivo francés reaccionó con caídas la tendencia a la baja de los mercados de Estados Unidos, lastrados por las tecnológicas.

De entre los 40 componentes del selectivo, 21 cerraron al alza, dos sin cambios y 17, a la baja.

Lideraron las caídas la consultora Capgemini (-2,80 %), el grupo de componentes eléctricos Legrand (-1,63 %) y el grupo industrial Schneider Electric (-1,57 %).

Evitaron mayores caídas valores como el fabricante automóvil Renault (+2,43 %) y el fabricante de microchips STMicroelectronics (+1,70 %) . EFECOM

