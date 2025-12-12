Espana agencias

La ADESP apoya la creación de una federación para deportistas con discapacidad

Guardar

Redacción deportes, 12 dic (EFE).- La Comisión Nacional de Deporte Inclusivo de la Asociación del Deporte Español (ADESP) avaló este viernes la creación de una nueva federación multideportiva para personas con discapacidad.

Asimismo, en una reunión celebrada este viernes, analizó los avances en materia de inclusión en el deporte federado español, en el que cada vez más federaciones gestionan de manera directa el deporte para personas con discapacidad. La última en hacerlo fue la Federación Española de Deportes de Invierno.

La integración de deportistas con discapacidad en la estructura de las federaciones nacionales crece cada año, informó la ADESP en un comunicado, y destacó que la región de Murcia contará con el primer Centro de Alto Rendimiento especializado en deporte paralímpico en España.

Extremadura lanzó el primer calendario de deporte inclusivo de España con la participación de más de 500 deportistas, informó la Junta de Extremadura.

“El aval de la Comisión a esta nueva federación multideportiva representa un hito relevante que refleja la madurez del sistema deportivo y su voluntad de seguir avanzando hacia un modelo más integrador. Desde ADESP seguiremos acompañando este proceso de la mano del CSD y de todas las entidades implicadas”, afirmó el presidente de ADESP, José Hidalgo.

La Comisión Nacional de Deporte Inclusivo se constituyó en febrero de 2023, en el marco de la nueva Ley del Deporte. Una iniciativa mundial promovida por el Comité Paralímpico Internacional, que señaló 2026 como el límite para que las federaciones unideportivas integren a deportistas con distintas capacidades. EFE

Temas Relacionados

EFE

Últimas Noticias

Socios y oposición afean una vez más al Gobierno su postura sobre el Sáhara y su alineamiento con Marruecos

El ministro de Exteriores se enfrenta a una oleada de críticas en el Congreso, donde diversos grupos cuestionan el respaldo del Ejecutivo al plan marroquí para el Sáhara Occidental y exigen mayor transparencia, diálogo y garantías para la autodeterminación saharaui

Socios y oposición afean una

El PSOE recalca que Leire Díez "no es militante" y muestra su respeto por el trabajo de la Guardia Civil y la justicia

Tras el arresto de Leire Díez por supuesta corrupción en contratos de la SEPI, la dirección socialista rechazó cualquier nexo con la exafiliada, subrayando la prioridad de los cauces legales y la autonomía de la investigación judicial en curso

El PSOE recalca que Leire

Vox tilda al PSOE de "partido de corruptos" tras la detención de Leire Díez y pide al PP presentar una moción de censura

El arresto de una exmilitante socialista por presunta corrupción en la SEPI desató una ola de tensiones en el Congreso, con reclamos cruzados entre partidos y exigencias de aumentar la supervisión sobre la adjudicación de contratos públicos

Vox tilda al PSOE de

Sanidad consultará el lunes con los sindicatos si retira el estatuto marco como pide el PP

Infobae

Montero afirma "tolerancia cero" del PSOE con casos como los de Salazar y Tomé mientras apunta la "hipocresía" del PP

El partido impulsa investigaciones internas imparciales ante denuncias, con protocolos confidenciales para la protección de víctimas y la activación temprana de medidas, mientras refuerza la independencia de la comisión antiacoso y subraya su enfoque preventivo y transparente

Montero afirma "tolerancia cero" del
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Este es el momento de

Este es el momento de tu vida en el que deberías dejar de conducir, según un estudio

Las encuestas sobre las autonómicas del 21D en Extremadura: el PP sigue siendo el más votado, Vox da un salto, el PSOE se desploma y Podemos crece, pero poco

María Corina Machado critica al Gobierno de Sánchez por no apoyar a los venezolanos: “La historia juzgará lo que ha faltado”

La jueza de la DANA cita a Feijóo para que explique como fue su comunicación con Mazón

Yolanda Díaz le exige a Sánchez “un cambio profundo” en el Gobierno: “Así no puede seguir. Es insoportable la corrupción, los puteros”

ECONOMÍA

José Elías, empresario, sobre la

José Elías, empresario, sobre la Lotería de Navidad: “Es el engaño del siglo”

Resultados de la Triplex de la Once: sorteo 3 de las 14:00

Ricardo Gil, hostelero, manda un mensaje al resto de empresarios: “Cumplir el convenio no es suficiente, todos los empleados necesitan un poco más”

Le ofrecen un empleo, deja su trabajo fijo y la despiden antes de empezar a trabajar: el juez condena a la empresa a indemnizarla con 12.000 €

“Cada día dos personas mueren por ganarse la vida”: 624 trabajadores fallecieron en accidentes laborales en los diez primeros meses del año

DEPORTES

Garbiñe Muguruza y la “batalla

Garbiñe Muguruza y la “batalla de los sexos” en el tenis: “Un júnior me habría ganado siendo yo número 1”

El atleta español Mo Katir rompe su silencio tras la sanción por dopaje: “Entreno cada día y mi objetivo es claro: Los Ángeles”

Los ultras polacos del Jagiellonia Białystok tienden una emboscada a dos autobuses con aficionados del Rayo y dejan diez personas heridas

Gareth Bale habla de cómo fue su etapa en el club blanco: “Fui un poco ingenuo al ir al Real Madrid y no saber lo duro que era”

Carlos Alcaraz comparte el álbum de sus vacaciones en Miami: playa, golf y pesca con su entorno más íntimo