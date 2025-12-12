La ADESP apoya la creación de una federación para deportistas con discapacidad

Redacción deportes, 12 dic (EFE).- La Comisión Nacional de Deporte Inclusivo de la Asociación del Deporte Español (ADESP) avaló este viernes la creación de una nueva federación multideportiva para personas con discapacidad.

Asimismo, en una reunión celebrada este viernes, analizó los avances en materia de inclusión en el deporte federado español, en el que cada vez más federaciones gestionan de manera directa el deporte para personas con discapacidad. La última en hacerlo fue la Federación Española de Deportes de Invierno.

La integración de deportistas con discapacidad en la estructura de las federaciones nacionales crece cada año, informó la ADESP en un comunicado, y destacó que la región de Murcia contará con el primer Centro de Alto Rendimiento especializado en deporte paralímpico en España.

Extremadura lanzó el primer calendario de deporte inclusivo de España con la participación de más de 500 deportistas, informó la Junta de Extremadura.

“El aval de la Comisión a esta nueva federación multideportiva representa un hito relevante que refleja la madurez del sistema deportivo y su voluntad de seguir avanzando hacia un modelo más integrador. Desde ADESP seguiremos acompañando este proceso de la mano del CSD y de todas las entidades implicadas”, afirmó el presidente de ADESP, José Hidalgo.

La Comisión Nacional de Deporte Inclusivo se constituyó en febrero de 2023, en el marco de la nueva Ley del Deporte. Una iniciativa mundial promovida por el Comité Paralímpico Internacional, que señaló 2026 como el límite para que las federaciones unideportivas integren a deportistas con distintas capacidades. EFE