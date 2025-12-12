La acción de los estrógenos depende de cómo se 'súperenrrolla' el ADN

Madrid, 12 dic (EFE).- La acción de los estrógenos, la principal hormona sexual femenina, depende de una propiedad física del ADN, y en concreto de la capacidad que tienen para retorcerse o para 'súperenrrollarse' , según han comprobado investigadores del Centro Nacional de Investigaciones Oncológicas (CNIO).

Los investigadores, que han publicado sus conclusiones en la revista Science Advances, han subrayado que muchos cánceres de mama se tratan bloqueando los estrógenos, por lo que entender a escala molecular cómo actúa esta hormona podría contribuir a diseñar mejores terapias.

Son -los estrógenos- la principal hormona sexual femenina aunque desempeña también funciones en los hombres, e intervienen en numerosos procesos ya que regulan cientos de genes, ha informado el CNIO en una nota difundida hoy.

“Hemos descubierto que la forma en que se enrolla y desenrolla la molécula de ADN, su topología, es clave para que las células respondan a los estrógenos”, ha explicado el investigador Felipe Cortés, coautor principal del estudio, en el que también han participado Gonzalo Millán-Zambrano, del Centro Andaluz de Biología Molecular y Medicina Regenerativa-CABIMER (Universidad de Sevilla-CSIC-Universidad Pablo de Olavide) y José Terrón Bautista, investigador en el Helmholtz Zentrum de Munich (Alemania).

La información genética codificada en el ADN de cada persona -el genoma- está formada por una secuencia de piezas químicas diferentes que es igual en todas las células de un organismo, pero cada tipo de célula lee partes distintas de la molécula de ADN -los genes- en momentos distintos, y por eso hay tejidos y órganos diferentes, ha explicado el CNIO en la nota de prensa.

Cada célula controla cuidadosamente qué genes lee - ‘activa’ o ‘expresa’- en cada momento, y la pregunta de cómo lo hace es absolutamente clave en biología, y en ese contexto se inscribe este estudio.

El núcleo de la célula, que mide milésimas de milímetro de diámetro, alberga el ADN, que desenrollado mide dos metros -en el caso humano- y que está densamente plegado, pero no como un amasijo cualquiera de cables sino con un orden muy estricto, lo que hace posible que regiones de ADN linealmente alejadas entren en contacto, por eso es tan importante que esté bien 'plegado', ya que si hay fallos aparecen enfermedades, entre ellas el cáncer.

El nuevo estudio demuestra que esta función de los estrógenos depende directamente de cambios físicos en el plegamiento del ADN, ha subrayado el CNIO, y ha aclarado que el estudio tiene relación, aunque no inmediata, con el tratamiento del cáncer, ya que muchos cánceres de mama necesitan los estrógenos para crecer, y los tratamientos habituales actúan bloqueando esa señal hormonal. EFE