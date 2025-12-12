José Juan Romero: "Las Palmas es un equipo 'top', pero estamos capacitados para ganarle"

Ceuta, 12 dic (EFE).- El entrenador del Ceuta, José Juan Romero, calificó este viernes a la UD Las Palmas, su rival el domingo en casa en la decimoctava jornada de LaLiga Hypermotion, como "un equipo 'top'" de la categoría, pero aseguró que están "absolutamente capacitados" para ganarle en el estadio Alfonso Murube.

En la rueda de prensa previa al encuentro, Romero destacó que "es el último partido del año en casa" y "un excelente día y momento" para una buena despedida, y dijo que aunque la competición volverá "pronto" al estadio ceutí, "lo cierto es que este 2025" ha sido "maravilloso" para él, "para el club y para la ciudad", tras el ascenso desde Primera RFEF.

Sobre el conjunto grancanario, advirtió de que no le asusta "nada de nada, ni en la vida ni en el deporte, pero es un auténtico equipo 'top' de la categoría, que está hecho para volver a la Primera División y que hace tres días estaba en la máxima categoría".

El técnico sevillano indicó que, si analizan a Las Palmas desde el punto de vista "individual y colectivo, todo tiembla, pero miedo o asustado, nada de nada, ya que el Ceuta se ve absolutamente capacitado para ganar".

No obstante, dejó claro que el objetivo del conjunto ceutí es la permanencia y que si ve "algún indicio de otra cosa", les corta "las piernas" a los que piensen ya en metas más altas, "porque aquí hay que saber llegar a un baremo de puntos para sobrevivir en la categoría".

"Evidentemente, el equipo lo está bordando hasta el día de hoy, pero en el fútbol las notas definitivamente se dan al final. Queda muchísimo en una categoría muy dura y ahora nos toca Las Palmas, pero hace tres días hablábamos del Almería y luego del Burgos", recalcó.

José Juan Romero comentó que el calendario que tenía el Ceuta en noviembre lo han "pasado" y ahora afrontan "el de diciembre, que es igual", y luego "llegará el de enero, es decir, esto es una lucha de titanes hasta mayo" en la que intentarán "sumar el mayor número de puntos posibles y seguir viviendo de esta comodidad" en la que están ahora.

El entrenador puntualizó que su equipo se marcó "un objetivo de puntos en la primera vuelta" y ya lo han "conseguido", con varios partidos de antelación, por lo que "todo lo que ahora entre" se lo quitarán "en la segunda vuelta", si bien tienen que "seguir trabajando y éste debe ser el pensamiento" no sólo de él como técnico, "sino de todos".

"La clave del Ceuta para la permanencia es la comunión de la afición y el club, porque cuando tenemos claro cuál es el objetivo y vamos juntos, somos imparables, además de que es evidente de que el jugador que no haga lo que yo quiera no juega, y no me importa quién sea", aseveró. EFE