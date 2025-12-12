Jornada clave para dejar perfilados los 8 equipos que disputarán la Copa de España

Redacción deportes, 12 dic (EFE).- La decimocuarta jornada de Primera División de fútbol sala se presenta como un examen decisivo antes del parón de selecciones de la próxima semana y del inminente cierre de la primera vuelta, cuando quedará configurado el cartel definitivo para la Copa de España de marzo de 2026.

Con varios equipos todavía en plena pugna por alcanzar el torneo, y otros tratando de reponerse de recientes eliminaciones coperas, el fin de semana se dibuja como un tramo final de gran tensión competitiva.

El sábado, el protagonismo inicial recaerá sobre el duelo entre Jimbee Cartagena Costa Cálida y Quesos El Hidalgo Manzanares (13:00 horas). Ambos conjuntos pelean por mantener una posición de privilegio y la tercera plaza añade un componente adicional de exigencia. Los manchegos llegan en una situación inesperadamente favorable, mientras que el bloque cartagenero busca reafirmar su regularidad ante un rival directo.

A media tarde, el Córdoba Patrimonio de la Humanidad visitará a un Servigroup Peñíscola necesitado de confianza (17:00 horas). El conjunto andaluz comparte objetivos con otros aspirantes a los puestos coperos y cada punto empieza a adquirir un valor considerable. Una hora después (18:00 ), el Family Cash Alzira intentará dar continuidad a sus opciones de permanencia en un reto mayúsculo frente al Noia Portus Apostoli, uno de los equipos más sólidos de esta campaña, decidido a prolongar su presencia en la zona noble.

También el sábado, el O Parrulo Ferrol tratará de defender su octava posición ante un histórico Movistar Inter (19:00). El cuadro ferrolano vive un momento dulce en su retorno a la élite, aunque es consciente de que el margen es mínimo.

Por su parte, el conjunto torrejonero busca dar un paso casi definitivo hacia la clasificación para la Copa. La jornada continuará en Son Moix, donde el Illes Balears Palma Futsal recibirá al ATP Iluminación Ribera Navarra (20:00).

Los baleares, irregulares en la primera mitad del campeonato, necesitan frenar cualquier atisbo de duda ante un adversario que quiere recuperar sensaciones.

El domingo se completará el fin de semana con dos choques de alto interés. El líder, ElPozo Murcia Costa Cálida, visitará al Viña Albali Valdepeñas (13:00), que parece haber consolidado las ideas de Marlon Velasco y pretende poner a prueba su progresión frente a un rival que mantiene un paso firme.

A las 19:00 horas, el Barça y el Industrias Santa Coloma cerrarán la jornada con un nuevo derbi catalán en el Palau Blaugrana. Los azulgranas buscan continuidad tras su reciente remontada copera, mientras que el conjunto colomense aspira a sumar un triunfo de peso para alejarse de la zona comprometida de la tabla. EFE

jmd/jpd