Hlinason, "orgulloso" de ser el máximo reboteador de la liga: "Es mi trabajo"

Bilbao, 12 dic (EFE).- El pívot del Surne Bilbao Tryggvi Hlinason aseguró sentirse "orgulloso" de encabezar la clasificación de máximos reboteadores de la Liga Endesa con un total de 66 capturas, 7,3 de media en cada uno de los nueve partidos que ha disputado hasta ahora.

"Coger rebotes es parte de mi trabajo y una clave de los partidos porque si no coges rebotes el rival tira más y es más difícil ganar. Por mi altura y mi físico es en lo que puedo ayudar al equipo", apuntó el interior islandés de 2,15 en la rueda de prensa previa al partido del domingo en Miribilla frente al Hiopos Lleida.

Hlinason considera que después de nueve temporadas en España y casi 250 partidos en la ACB se ha ganado "más respeto" arbitral y le pitan menos faltas" que el comienzo de su carrera.

"Estoy muy contento de dónde estoy, aunque a veces llegas a casa y dices 'jo, hoy ha habido hostias', pero es parte de mi trabajo crear espacios para otros jugadores y prefiero que nos dejen luchar un poco ahí abajo como el otro día con Mike Tobey", aseguró.

Respecto al partido del domingo, Hlinason ve al Lleida como "un rival directo" que está "jugando muy bien" y es "bastante duro".

"Nosotros tenemos que ser igual de duros y tener la misma intensidad que ellos, no podemos cometer el error de ser flojos. Es importante mantener la línea de los últimos partidos y nuestra fortaleza en casa", recalcó.

Por último, Hlinason aseguro que lleva "muy bien" su nuevo rol de capitán que comparte esta temporada con el noruego Harald Frey.

"Estamos repartiendo el trabajo entre los dos, pero la verdad es que es un grupo muy fácil de controlar porque todos son gente que quiere trabajar y hacer las cosas bien. Creo que estamos haciendo un trabajo correcto enseñándoles lo que es el Bilbao Basket", concluyó. EFE

ibn/jmv/jpd