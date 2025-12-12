Espana agencias

Hlinason, "orgulloso" de ser el máximo reboteador de la liga: "Es mi trabajo"

Guardar

Bilbao, 12 dic (EFE).- El pívot del Surne Bilbao Tryggvi Hlinason aseguró sentirse "orgulloso" de encabezar la clasificación de máximos reboteadores de la Liga Endesa con un total de 66 capturas, 7,3 de media en cada uno de los nueve partidos que ha disputado hasta ahora.

"Coger rebotes es parte de mi trabajo y una clave de los partidos porque si no coges rebotes el rival tira más y es más difícil ganar. Por mi altura y mi físico es en lo que puedo ayudar al equipo", apuntó el interior islandés de 2,15 en la rueda de prensa previa al partido del domingo en Miribilla frente al Hiopos Lleida.

Hlinason considera que después de nueve temporadas en España y casi 250 partidos en la ACB se ha ganado "más respeto" arbitral y le pitan menos faltas" que el comienzo de su carrera.

"Estoy muy contento de dónde estoy, aunque a veces llegas a casa y dices 'jo, hoy ha habido hostias', pero es parte de mi trabajo crear espacios para otros jugadores y prefiero que nos dejen luchar un poco ahí abajo como el otro día con Mike Tobey", aseguró.

Respecto al partido del domingo, Hlinason ve al Lleida como "un rival directo" que está "jugando muy bien" y es "bastante duro".

"Nosotros tenemos que ser igual de duros y tener la misma intensidad que ellos, no podemos cometer el error de ser flojos. Es importante mantener la línea de los últimos partidos y nuestra fortaleza en casa", recalcó.

Por último, Hlinason aseguro que lleva "muy bien" su nuevo rol de capitán que comparte esta temporada con el noruego Harald Frey.

"Estamos repartiendo el trabajo entre los dos, pero la verdad es que es un grupo muy fácil de controlar porque todos son gente que quiere trabajar y hacer las cosas bien. Creo que estamos haciendo un trabajo correcto enseñándoles lo que es el Bilbao Basket", concluyó. EFE

ibn/jmv/jpd

Temas Relacionados

EFE

Últimas Noticias

Mendizorroza, con todo vendido para recibir al Real Madrid

Infobae

Sánchez asegura que el PSOE actúa con "contundencia" contra la corrupción y el acoso

Infobae

Simeone podría repetir once ante el Valencia con Julián Alvarez y Sorloth en ataque

Infobae

El Benfica se mide al Moreirense con el colombiano Ríos en su mejor momento

Infobae

La AN juzga por yihadismo al hombre que atacó en 2024 un McDonald's en Badalona con un hacha

La AN juzga por yihadismo
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Pedro Sánchez promete lucha en

Pedro Sánchez promete lucha en sus peores momentos: “Cuando a mí me preguntan si estoy cansado, yo digo ‘este Gobierno es incansable’”

El PP repite en Aragón la jugada de Extremadura, pero las encuestas anticipan el mismo resultado: rozaría la mayoría absoluta, pero puede seguir necesitando a Vox

La batalla legal por las visitas de unos abuelos a su nieto en Navarra: un detective, un perro compartido y una sentencia que marca un precedente

El ‘Me Too’ golpea al PSOE: todos los casos de acoso sexual que han estallado en los últimos días y han acentuado su crisis interna

Cantabria se suma a las comunidades que podrían ir a las urnas: el PP asegura que “no tiene miedo” a las elecciones y no descarta adelantarlas

ECONOMÍA

Estos son los ganadores del

Estos son los ganadores del sorteo de Super Once del 14 diciembre

Sorteo 1 de la Triplex de la Once: comprueba los resultados de hoy

Super Once: estos son los números ganadores del Sorteo 1

Resultados de la Triplex de la Once: sorteo 5 de las 21:15

La venta de Warner mantiene en vilo a la industria del cine: “El cambio histórico es que Netflix se unirá a Hollywood, no que Hollywood desaparecerá en Netflix”

DEPORTES

El exfutbolista del Atlético que

El exfutbolista del Atlético que colgó las botas prematuramente con una abultada cartera de inversiones: “Tuve sueldos de entre 40.000 y 150.000 € y me compré 9 pisos”

Jorge Martín habla sobre su grave accidente en el GP de Qatar: “Me dijo que estaba seguro de que iba a morir”

El cambio climático también afecta al deporte: “Es un riesgo que los grandes eventos se realicen en verano si no se hace un proceso de aclimatación previo”

Rafa Nadal pasa por quirófano: “Es un problema que venía arrastrando desde años, pero espero estar bien pronto”

Garbiñe Muguruza y la “batalla de los sexos” en el tenis: “Un júnior me habría ganado siendo yo número 1”