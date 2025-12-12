Heridos leves dos pasajeros en la avería que afecta a cuatro líneas de Renfe en Cataluña

Barcelona, 12 dic (EFE).- Dos pasajeros han resultado heridos de carácter leve en la avería que mantiene interrumpida desde primera hora de esta mañana las líneas R2, R2N, R8 y R11 de Renfe en Cataluña por una incidencia en el sistema de electrificación.

El incidente ha ocurrido en Montmeló (Barcelona) cuando el enganche de la catenaria se ha roto y ha provocado la caída del pantógrafo que ha destrozado varias ventanillas del tren y los cristales han causado heridas leves a dos pasajeros, han informado a EFE fuentes de los Bombers de la Generalitat.

Debido a esta incidencia, dos pasajeros han resultado heridos leves y han tenido que ser atendidos por el Sistema de Emergencias Médicas (SEM): uno de ellos ha sido dado de alta in situ, mientras que el otro ha sido trasladado en estado leve al CAP (centro de atención primaria) de Granollers.

Efectivos de Bombers de la Generalitat, que ha desplazado a cinco dotaciones, han ayudado a evacuar totalmente al tren afectado.

La incidencia afecta al tramo Mollet Sant Fost - Granollers Centre, ha ocurrido a las 06:29 horas y se debe a una avería del sistema de electrificación, catenaria y pantógrafo, según informa Renfe.

Las líneas afectadas son R2 (Granollers – Castelldefels), R2 Nord (Aeropuerto – Sant Celoni/Maçanet), R8 (Granollers - Martorell) y R11 (Barcelona – Portbou por Girona).

En la línea R2 Nord, los trenes giran en Granollers Centre por el lado norte y en Mollet Sant Fost por el sur.

En cuanto a la R11, los trenes que provienen de Figueres/Portbou se desvían por Maçanet y por la línea R1, mientras que la R8 ha quedado suprimida.

A causa del corte, Renfe recomienda utilizar medios alternativos de transporte para los desplazamientos entre las poblaciones afectadas, como el servicio de autobuses públicos de la Generalitat de Catalunya.

Los usuarios pueden utilizar las líneas de autobuses Segalés 389, 330 y 428 para desplazarse en los tramos afectados y pueden consultar todas la alternativas de transporte público en la aplicación 'mou-te.gencat.cat'.

Técnicos de Adif trabajan para reparar la avería, que ha obligado a Protección Civil a activar en fase de prealerta el plan de emergencias Ferrocat.

Debido a esta incidencia, Protección Civil de la Generalitat ha activado la prealerta del FERROCAT. EFE