Espana agencias

Heridos leves dos pasajeros en la avería que afecta a cuatro líneas de Renfe en Cataluña

Guardar

Barcelona, 12 dic (EFE).- Dos pasajeros han resultado heridos de carácter leve en la avería que mantiene interrumpida desde primera hora de esta mañana las líneas R2, R2N, R8 y R11 de Renfe en Cataluña por una incidencia en el sistema de electrificación.

El incidente ha ocurrido en Montmeló (Barcelona) cuando el enganche de la catenaria se ha roto y ha provocado la caída del pantógrafo que ha destrozado varias ventanillas del tren y los cristales han causado heridas leves a dos pasajeros, han informado a EFE fuentes de los Bombers de la Generalitat.

Debido a esta incidencia, dos pasajeros han resultado heridos leves y han tenido que ser atendidos por el Sistema de Emergencias Médicas (SEM): uno de ellos ha sido dado de alta in situ, mientras que el otro ha sido trasladado en estado leve al CAP (centro de atención primaria) de Granollers.

Efectivos de Bombers de la Generalitat, que ha desplazado a cinco dotaciones, han ayudado a evacuar totalmente al tren afectado.

La incidencia afecta al tramo Mollet Sant Fost - Granollers Centre, ha ocurrido a las 06:29 horas y se debe a una avería del sistema de electrificación, catenaria y pantógrafo, según informa Renfe.

Las líneas afectadas son R2 (Granollers – Castelldefels), R2 Nord (Aeropuerto – Sant Celoni/Maçanet), R8 (Granollers - Martorell) y R11 (Barcelona – Portbou por Girona).

En la línea R2 Nord, los trenes giran en Granollers Centre por el lado norte y en Mollet Sant Fost por el sur.

En cuanto a la R11, los trenes que provienen de Figueres/Portbou se desvían por Maçanet y por la línea R1, mientras que la R8 ha quedado suprimida.

A causa del corte, Renfe recomienda utilizar medios alternativos de transporte para los desplazamientos entre las poblaciones afectadas, como el servicio de autobuses públicos de la Generalitat de Catalunya.

Los usuarios pueden utilizar las líneas de autobuses Segalés 389, 330 y 428 para desplazarse en los tramos afectados y pueden consultar todas la alternativas de transporte público en la aplicación 'mou-te.gencat.cat'.

Técnicos de Adif trabajan para reparar la avería, que ha obligado a Protección Civil a activar en fase de prealerta el plan de emergencias Ferrocat.

Debido a esta incidencia, Protección Civil de la Generalitat ha activado la prealerta del FERROCAT. EFE

Temas Relacionados

EFE

Últimas Noticias

Ferraz recibe una denuncia interna por "comportamientos machistas" contra el presidente de la Diputación de Lugo

La Oficina contra el Acoso del PSOE investiga un reporte anónimo sobre actitudes sexistas atribuidas a un alto cargo en Lugo, mientras Galicia niega haber recibido notificación y el partido busca resolver el asunto rápidamente tras anteriores controversias

Ferraz recibe una denuncia interna

Sara Aagesen: El Acuerdo de París, un punto de inflexión en la acción climática global

Infobae

Juan Lobato (PSOE) lamenta un sistema de partidos muy "vertical" donde pensar diferente debilita

El senador cuestiona estructuras internas en las organizaciones políticas, resalta falta de pluralidad y advierte sobre consecuencias personales, sosteniendo que no todo está justificado en la actividad pública y subrayando la importancia de los principios éticos en sus acciones

Juan Lobato (PSOE) lamenta un

Ábalos ofreció un puesto de asesora a la hija de Carmen Pano: "Todo el día baboseándote"

Infobae

El PNV cree que el PSOE "debería ser mucho más contundente" con las denuncias de acoso sexual en sus filas

Nuevas acusaciones dentro de la filas socialistas reavivan el debate sobre la falta de respuestas firmes del partido, después de que seis mujeres apuntaran a un alto cargo en Lugo por presunto acoso y testimonios salieran a la luz en televisión

El PNV cree que el
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Óscar Fernández Calle, un enfermero

Óscar Fernández Calle, un enfermero y empresario de la hostelería que ahora encabeza las listas de Vox para las elecciones autonómicas de Extremadura

Llegan a España las pastillas de heroína de Colombia: la Policía realiza la primera incautación de la historia en Madrid

La Justicia española avala el derecho de un salvadoreño a la nacionalidad por origen sefardí

Ningún hospital privado se ha presentado al contrato de la Comunidad de Madrid para que enfermos de cáncer puedan recibir protonterapia

El PP encuentra en María Jesús Montero un filón para su ofensiva contra la “corrupción” del Gobierno de Sánchez: “Es el otro nexo”

ECONOMÍA

Super Once: esta es la

Super Once: esta es la combinación ganadora del sorteo del 12 diciembre

El Ibex 35 supera la barrera de los 17.000 puntos por primera vez en la historia del índice

Precio del oro en España hoy viernes 12 de diciembre: los máximos y mínimos que alcanzó el metal

Triplex de la Once: combinación ganadora del sorteo 5

El Gobierno multa con 3,6 millones a Alquiler Seguro por cobros indebidos a inquilinos

DEPORTES

El atleta español Mo Katir

El atleta español Mo Katir rompe su silencio tras la sanción por dopaje: “Entreno cada día y mi objetivo es claro: Los Ángeles”

Los ultras polacos del Jagiellonia Białystok tienden una emboscada a dos autobuses con aficionados del Rayo y dejan diez personas heridas

Gareth Bale habla de cómo fue su etapa en el club blanco: “Fui un poco ingenuo al ir al Real Madrid y no saber lo duro que era”

Carlos Alcaraz comparte el álbum de sus vacaciones en Miami: playa, golf y pesca con su entorno más íntimo

Paddy Pimblett, rival de Topuria, sobre el parón del campeón: “No nos caemos bien, pero le deseo todo lo mejor con su familia”