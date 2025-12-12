Herido un británico tras recibir varios impactos de bala en Orihuela-Costa (Alicante)

Orihuela (Alicante), 12 dic (EFE).- Un británico permanece ingresado establece en un centro hospitalario tras recibir "varios impactos de bala" anoche en una zona de Orihuela-Costa (Alicante), según han informado a EFE fuentes próximas al caso.

El suceso ocurrió poco antes de las 22 horas en Monte Zenia por causas que investiga la Policía Judicial de la Guardia Civil de Pilar de la Horadada (Alicante).

El herido, mayor de edad, ha sido trasladado al Hospital de Torrevieja (Alicante), donde se encuentra ingresado en estado estable, han señalado a EFE fuentes del instituto armado.

Por el momento no ha habido ninguna detención en relación con este caso y no han trascendido las circunstancias en las que se produjo. EFE