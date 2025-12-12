Espana agencias

Herido un británico tras recibir varios impactos de bala en Orihuela-Costa (Alicante)

Guardar

Orihuela (Alicante), 12 dic (EFE).- Un británico permanece ingresado establece en un centro hospitalario tras recibir "varios impactos de bala" anoche en una zona de Orihuela-Costa (Alicante), según han informado a EFE fuentes próximas al caso.

El suceso ocurrió poco antes de las 22 horas en Monte Zenia por causas que investiga la Policía Judicial de la Guardia Civil de Pilar de la Horadada (Alicante).

El herido, mayor de edad, ha sido trasladado al Hospital de Torrevieja (Alicante), donde se encuentra ingresado en estado estable, han señalado a EFE fuentes del instituto armado.

Por el momento no ha habido ninguna detención en relación con este caso y no han trascendido las circunstancias en las que se produjo. EFE

Temas Relacionados

EFE

Últimas Noticias

Ratifican siete años para un hombre por agredir sexualmente y coaccionar a su expareja en Soria

El tribunal confirma la sentencia dictada en primera instancia tras desestimar el recurso presentado por la defensa, avalando el testimonio de la víctima y la intervención del Instituto Nacional de Toxicología según indica la resolución judicial conocida este jueves

Infobae

La AN se corrige y absuelve a Villarejo de los trabajos para Repsol y La Caixa por prescripción de los delitos

Los jueces aceptaron los recursos presentados por José Manuel Villarejo y su socio Rafael Redondo y declararon extintos los delitos imputados por el llamado proyecto Wine, cerrando ese capítulo judicial y descartando el cohecho solicitado por la fiscalía

La AN se corrige y

Irene Montero cree que el PSOE y Pedro Sánchez han intentado proteger a Salazar hasta que ha salido el escándalo

La dirigente de Podemos acusa a altos responsables gubernamentales de haber encubierto durante meses las denuncias de acoso contra un antiguo asesor, indicando que sólo la presión pública obligó a actuar y cuestiona el compromiso real con el feminismo

Irene Montero cree que el

El Supremo avala el procesamiento de Ábalos y Koldo por presuntas irregularidades en la compra de mascarillas

El tribunal desestima los recursos de defensa y mantiene la acusación por supuesta corrupción y organización criminal en las adjudicaciones de contratos pandémicos, confirmando que Ábalos y García enfrentarán juicio por delitos vinculados a influencias y enriquecimiento ilícito

El Supremo avala el procesamiento

La secretaria de Mazón dice que no recuerda que hablara con él la tarde de dana y que no suspendió agenda oficial

Pilar Montes aseguró ante la jueza desconocer si hubo conversación telefónica con el exmandatario durante la tragedia, aunque admitió intercambio de mensajes por un viaje planeado, y relató que ese día no gestionó cambios de actividades oficiales

La secretaria de Mazón dice
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

María Corina Machado critica al

María Corina Machado critica al Gobierno de Sánchez por no apoyar a los venezolanos: “La historia juzgará lo que ha faltado”

La jueza de la DANA cita a Feijóo para que explique como fue su comunicación con Mazón

Yolanda Díaz le exige a Sánchez “un cambio profundo” en el Gobierno: “Así no puede seguir. Es insoportable la corrupción, los puteros”

Elecciones anticipadas en Aragón: Jorge Azcón convoca el 8 de febrero al no llegar a un acuerdo con Vox para los presupuestos

El PSOE mantiene la distancia con el PP en el último CIS: pierde un punto de diferencia tras el caso Salazar o la entrada en prisión de Ábalos

ECONOMÍA

Este es el precio de

Este es el precio de la luz en España para este sábado

Comprueba los resultados del sorteo 2 la Triplex de la Once

Los números que dieron fortuna a los nuevos ganadores de Super Once

Comprueba los resultados del sorteo 1 la Triplex de la Once

El índice del INE para la revisión de los contratos de alquiler escala en noviembre hasta el 2,29%, el dato más alto desde su creación

DEPORTES

Garbiñe Muguruza y la “batalla

Garbiñe Muguruza y la “batalla de los sexos” en el tenis: “Un júnior me habría ganado siendo yo número 1”

El atleta español Mo Katir rompe su silencio tras la sanción por dopaje: “Entreno cada día y mi objetivo es claro: Los Ángeles”

Los ultras polacos del Jagiellonia Białystok tienden una emboscada a dos autobuses con aficionados del Rayo y dejan diez personas heridas

Gareth Bale habla de cómo fue su etapa en el club blanco: “Fui un poco ingenuo al ir al Real Madrid y no saber lo duro que era”

Carlos Alcaraz comparte el álbum de sus vacaciones en Miami: playa, golf y pesca con su entorno más íntimo