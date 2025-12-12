Espana agencias

“Flaming Glass” le pide la revancha a “Mauro”

Dos Hermanas (Sevilla), 12 dic (EFE).- El Hipódromo de Dos Hermanas (Sevilla) acoge este domingo la cuarta jornada de la temporada de otoño, en horario matinal y con una carrera destacada como apertura al mediodía, el nuevo duelo entre dos buenos caballos como “Mauro” y “Flaming Glass” en los 2.100 metros en arena, primero y segundo hace pocas fechas en una prueba similar.

Ambos purasangres protagonizaron un largo cabeza a cabeza tres semanas atrás que se resolvió a favor de “Mauro”, primero en el poste, a pesar de que Sara Horcajada, la amazona que montaba a “Flaming Glass”, reclamó contra el argentino Nico Valle, jockey del vencedor, al sentirse empujada en la pelea por su rival. Los comisarios no atendieron su queja y el resultado no se alteró.

“Mauro” ya ha vencido en tres ocasiones en la pista de tierra nazarena. “Flaming Glass” sabe lo que es ganar en Dos Hermanas, pero en su trazado de hierba.

Otras cuatro pruebas completan el programa del día y de la apuesta nacional Quíntuple Plus, todas ellas sobre la pista de ‘verde’, una milla para ejemplares de dos años que no hayan sumado dos triunfos y las tres mangas de un hándicap triplicado de 1.800 metros.

En la carrera para los más jóvenes, con un pronóstico abierto por la falta de experiencia y de resultados de sus siete participantes, no extrañaría el triunfo de “King Kaid” y “Viento de Levante”, corredores en Madrid a los que tiene en estima.

Para los hándicaps, entre los favoritos en taquillas estarán caballos como “Cogsworth”, “Nathan” (en la carrera de la Lototurf) y “Genil”.

Las mantillas de estos ejemplares para el boleto de la Quíntuple Plus son:

1ª Carrera: 1 – 3.

2ª Carrera: 5 – 6.

3ª Carrera: 5.

4ª Carrera: 1.

5ª Carrera: 6. EFE

fg/sab

