Espana agencias

Flamengo y Pyramids miden fuerzas por el billete a la final de la Copa Intercontinental

Guardar

São Paulo, 12 dic (EFE).- El Flamengo brasileño y el Pyramids egipcio se enfrentarán este sábado en la Copa Challenger, una eliminatoria a partido único que determinará el rival del París Saint-Germain (PSG) en la final de la Copa Intercontinental.

El Estadio Ahmad bin Ali de Al Rayán, en Catar, será el escenario de esta semifinal que pondrá a prueba a un poderoso -aunque fatigado- Mengão y la ambición del sorprendente equipo egipcio, que ha dejado en el camino a rivales como el Auckland City neozelandés y el Al Ahli saudí.

El conjunto carioca, campeón de la Copa Libertadores y transitando la temporada más exitosa de su historia, llega a la cita con el ánimo en alto tras superar por 1-2 al Cruz Azul mexicano, gracias a la actuación del uruguayo Giorgian De Arrascaeta, autor de los dos tantos del triunfo.

La victoria no solo sirvió para adjudicarse el primer trofeo de la competición, sino que reafirmó a la escuadra dirigida por Filipe Luís como la gran favorita de su llave.

El Flamengo contará con sus titulares, aunque no en su rendimiento máximo, debido al calendario apretado que los sometió a tres finales (Copa Libertadores, Campeonato Brasileño y Derbi de las Américas) en menos de quince días.

Con el condimento de que Pedro, una de las figuras de la temporada que se está recuperando de una lesión, juegue unos minutos contra el Pyramids.

“Es muy bueno tener a Pedro con nosotros en el campo. Se nota que ha vuelto con la confianza, la alegría y las ganas que tenía antes de lesionarse el brazo”, deslizó en conferencia de prensa el técnico.

El Pyramids, dirigido por el croata Krunoslav Jurčić, se presenta como una incógnita, a la cual Filipe Luís admitió no haber comenzado a estudiar aún tras el encuentro con el Cruz Azul.

El equipo egipcio, nacido en 2008 bajo otro nombre y que conquistó la Liga de Campeones de la Confederación Africana de Fútbol 2024-25, llega a la Copa Challenger con el congoleño Fiston Mayele a cargo del ataque, el autor del triplete contra el Al Ahli, que le dio al equipo la vitola de intrépido.

Pese a una reciente y abultada derrota con el equipo de reservas en la Copa de la Liga de Egipto, por 6-1 ante el National Bank, la formación titular que saltará al césped de Doha será la de las grandes ocasiones.

En el extremo izquierdo del Pyramids está el brasileño Ewerton da Silva, que desarrolló casi toda su carrera en el fútbol checo y en los últimos días se convirtió en una fuente de consulta de sus compañeros de equipo sobre los once oriundos de Río de Janeiro.

Aunque la historia del Pyramids con Brasil no se reduce a su vínculo con Ewerton, ya que en 2018 los egipcios importaron a ‘Rodriguinho’ Marinho, Keno, Lucas Ribamar, Arthur Caíke y Carlos Eduardo, que en esos momentos se desarrollaban en equipos del Brasileirão.

El ganador del duelo del sábado se enfrentará al PSG, actual campeón de la Liga de Campeones de Europa, en la final de la Copa Intercontinental, programada para el 17 de diciembre.

- Posibles alineaciones:

Flamengo: Agustín Rossi; Guillermo Varela, Danilo (o Léo Ortiz), Léo Pereira, Alex Sandro; Erick Pulgar, Jorginho, Giorgian de Arrascaeta; Jorge Carrascal, Samuel Lino y Bruno Henrique.

Entrenador: Filipe Luís.

Pyramids: Ahmed El-Shenawy; Ahmed Samy, Osama Galal, Karim Hafez, Mahmoud Hamdy; Blati Touré, Mohanad Lasheen, Marwan Hamdi; Ahmed Atef, Ewerton Silva y Fiston Mayele.

Entrenador: Krunoslav Jurčić.

Estadio: Ahmad bin Ali, Al Rayán de Catar.

Hora: 17.00 GMT.EFE

Temas Relacionados

EFE

Últimas Noticias

Tres años de cárcel por robar 1,48 euros en una gasolinera en Huelva

Infobae

Luca Zidane se va con Argelia a la Copa de África y no jugará contra el Albacete

Infobae

Eugenio Chacarra, líder en solitario en Johannesburgo a mitad de torneo

Infobae

Dani Calvo: "No hemos estado a la altura del escudo y de la afición"

Infobae

Gamarra ve cinismo en los socios de Sánchez que lo critican porque "lo están manteniendo"

Gamarra ve cinismo en los
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Miguel Ángel Gallardo, el candidato

Miguel Ángel Gallardo, el candidato del PSOE en las elecciones de Extremadura que se sentará en el banquillo de los acusados junto al hermano de Sánchez en 2026

Un alcalde de Valladolid se da de baja del PSOE por los casos de corrupción y acoso sexual: “Hasta aquí, ya basta”

Un juez rechaza expulsar de España a un migrante sin sello en el pasaporte y con antecedentes por robo: multa de 501 euros y orden de salida voluntaria

¿Qué investiga la UCO en el nuevo ‘caso Leire Díez’? Irregularidades en contratos públicos, empresas pantalla y compra de propiedades en Marbella

La Justicia rechaza una indemnización a una profesora que sufrió la torsión de varios dedos mientras separaba a dos alumnos que estaban peleando

ECONOMÍA

El pacto pesquero de la

El pacto pesquero de la UE divide al litoral español: el Mediterráneo lo ve “más favorable que la propuesta inicial” y el Atlántico lo tacha de “agridulce”

Triplex de la Once: jugada ganadora y resultado del sorteo 3

Cuál es el precio máximo y mínimo de la luz en España para este 15 de diciembre

Resultados del Super Once del Sorteo 3

Quiénes son los nuevos multimillonarios españoles en 2025, según la lista de ‘Forbes’

DEPORTES

Ilia Topuria desvela cuál será

Ilia Topuria desvela cuál será su próximo paso profesional: “Después, me pasaré al boxeo”

Así es Paddy Pimblet, el enemigo de Ilia Topuria: su habilidad en el grappling y cómo empezó su rivalidad con el luchador hispanogeorgiano

El exfutbolista del Atlético que colgó las botas prematuramente con una abultada cartera de inversiones: “Tuve sueldos de entre 40.000 y 150.000 € y me compré 9 pisos”

Jorge Martín habla sobre su grave accidente en el GP de Qatar: “Me dijo que estaba seguro de que iba a morir”

El cambio climático también afecta al deporte: “Es un riesgo que los grandes eventos se realicen en verano si no se hace un proceso de aclimatación previo”