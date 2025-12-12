Fira de Barcelona obtiene ingresos récord de 350 millones en 2025, un 17 % más

Barcelona, 12 dic (EFECOM).- Fira de Barcelona cierra 2025 con unos ingresos récord que superan los 350 millones de euros, un 17 % más que el año anterior, y un ebitda de 60 millones de euros, un 8 % más.

El resultado se sustenta en la organización de eventos de cada vez mayor dimensión y calidad, y en la consolidación de la gestión del Circuit de Barcelona-Catalunya, ha indicado este viernes Fira en una presentación de resultados en la que han participado el alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, el conseller de Empresa, Miquel Sàmper, y el presidente del consejo de administración de Fira, Pau Relat, entre otros.

La institución ferial, sede cada año de eventos globales como el Mobile World Congress y el salón audiovisual Integrated Systems Europe, tiene un impacto económico de más de 6.000 millones de euros en Cataluña y genera 50.000 puestos de trabajo directos e indirectos.

En los últimos diez años, Fira ha doblado su facturación y triplicado su ebitda, lo que la consolida como "institución ferial líder en el Estado", ha señalado Relat.

Tras un 2025 en el que han pasado unos 3 millones de visitantes por los salones de la organización, Fira anticipa una facturación de en torno a 360 millones de cara a 2026, a pesar del reto que supone la ralentización de las economías europeas.

Barcelona se está acercando al "top 5" de las ferias internacionales y su estrategia a futuro es captar acontecimientos de impacto global en sectores estratégicos de la economía productiva, ha subrayado el presidente del consejo de administración. EFECOM