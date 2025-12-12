Feijóo pide un pleno urgente para que Sánchez de explicaciones sobre “corrupción”

Madrid, 12 dic (EFE).- El líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, ha pedido este viernes que se convoque un pleno urgente en el Congreso la semana que viene para que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, dé explicaciones sobre la "corrupción sistémica" de su Ejecutivo.

"Permanecer en el búnker sin dar explicaciones sobre la corrupción sistémica de su Gobierno no es una opción", ha escrito el líder popular en un mensaje en la red social X.

Feojóo ha apuntado que en este contexto es "inconcebible" que Sánchez "pretenda desaparecer" del Congreso hasta febrero y por ello ha solicitado la celebración de un pleno extraordinario y urgente la semana que viene. EFE