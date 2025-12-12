Feijóo pide un pleno urgente para que Sánchez de explicaciones sobre “corrupción”

Madrid, 12 dic (EFE).- El líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, ha pedido este viernes que se convoque un pleno urgente en el Congreso la semana que viene para que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, dé explicaciones sobre la "corrupción sistémica" de su Ejecutivo.
"Permanecer en el búnker sin dar explicaciones sobre la corrupción sistémica de su Gobierno no es una opción", ha escrito el líder popular en un mensaje en la red social X.
Feojóo ha apuntado que en este contexto es "inconcebible" que Sánchez "pretenda desaparecer" del Congreso hasta febrero y por ello ha solicitado la celebración de un pleno extraordinario y urgente la semana que viene. EFE
Últimas Noticias
Bolaños "discrepa" de la sentencia a García Ortiz: "Las dudas que tenía se mantienen"
El ministro Félix Bolaños reafirmó este miércoles su respeto a la Justicia, sin avalar el reciente fallo del Tribunal Supremo sobre el ex fiscal general, aludiendo a que persisten sus interrogantes frente a la interpretación sobre la presunción de inocencia
Illa recibió el viernes a Pujol en el Palau de Pedralbes para interesarse por su estado de salud
Salvador Illa mantuvo un encuentro reservado con Jordi Pujol en Barcelona el viernes, después de regresar de México y previo a su intervención parlamentaria, según confirmaron fuentes oficiales, ante el delicado estado físico del exmandatario catalán
Ferraz recibe una denuncia interna por "comportamientos machistas" contra el presidente de la Diputación de Lugo
La cúpula socialista abrió una investigación tras recibir alertas sobre presuntas actitudes inapropiadas de un dirigente lucense, impulsando la revisión del protocolo interno y generando tensión en el partido en plena ola de denuncias previas
Juan Lobato (PSOE) lamenta un sistema de partidos muy "vertical" donde pensar diferente debilita
El senador insiste en que las estructuras jerárquicas dentro de las agrupaciones políticas dificultan el debate plural y resalta que mantener principios es esencial incluso bajo presión, reclamando mayor agilidad al afrontar denuncias para proteger la integridad institucional
El PNV cree que el PSOE "debería ser mucho más contundente" con las denuncias de acoso sexual en sus filas
Testimonios televisivos de varias mujeres que relataron conductas inapropiadas por parte de miembros del PSOE han intensificado la presión social y política para que la dirección socialista adopte respuestas claras y refuerce sus mecanismos internos contra el acoso sexual
MÁS NOTICIAS