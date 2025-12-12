Espana agencias

Feijóo asegura, ante el adelanto en Aragón, que Vox busca "hacer daño" al PP y cree que sus votantes no lo entenderán

El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha acusado este viernes a Vox de buscar "hacer daño" al Partido Popular tras el desacuerdo sobre presupuestos en Aragón que aboca a esa autonomía a unas elecciones anticipadas. A su entender, los votantes del partido de Santiago Abascal no lo entenderán.

Así se ha pronunciado después de que el presidente de Aragón, Jorge Azcón, y el portavoz de Vox en las Cortes autonómicas, Alejandro Nolasco, no hayan llegado a un acuerdo para aprobar los presupuestos autonómicos de 2026. Como resultado Aragón celebrará elecciones autonómicas adelantadas en las primeras semanas del próximo año, previsiblemente el 8 de febrero.

En declaraciones a los medios en Talarrubias (Badajoz), Feijóo ha afirmado que le "consta" que Azcón "quiere que haya presupuestos en su comunidad autónoma" como lo ha querido en Extremadura la presidenta de la Junta, María Guardiola, quien al final adelantó las elecciones al 21 de diciembre ante la falta de apoyo para aprobar las cuentas extremeñas, según ha relatado.

"LO QUE OCURRE ES QUE VOX NO QUIERE QUE HAYA PRESUPUESTOS"

Tras asegurar que "lo que ocurre es que Vox no quiere que haya presupuestos en la comunidad autónoma", ha indicado que en Extremadura hay elecciones en diciembre porque se ha "acreditado" que hay "un bloqueo" "por parte de Vox y del Partido Socialista".

En este punto, ha afirmado que el PP mantiene la "coherencia" de que se pueda prorrogar el presupuesto "una vez", pero "no de forma indefinida" como ocurre en España con el Gobierno de Pedro Sánchez. Y por eso, ha dicho que Guardiola ha convocado elecciones anticipadas en Extremadura y ha añadido que, "si se ve en esta obligación el presidente Aragón, tomará la decisión que corresponde".

"No entiendo por qué Vox tiene como objetivo fundamental hacerle daño a los gobiernos del Partido Popular, por qué Vox vota las enmiendas a la totalidad a los presupuestos del Partido Popular con el PSOE, y por qué Vox impide el cambio en las comunidades autónomas. No lo entiendo", se ha preguntado.

Dicho esto, ha puesto el foco en los votantes de Vox. "Creo que sus electores cada vez que reflexionen sobre esto lo entenderán menos. No entiendo por qué, si el problema de Vox es Sánchez, no deja gobernar al PP después de ganar las elecciones", ha señalado, para agregar que eso es lo que "se va a decidir en Extremadura y Castilla y León y se puede decidir en Aragón" también en 2026.

CONVOCAR ELECCIONES ES COMPETENCIA EXCLUSIVA DEL PRESIDENTE

Dicho esto, ha insistido en que Azcón "tomará la decisión que corresponda" porque "convocar elecciones en la comunidad autónoma es una competencia exclusiva" del presidente de una comunidad autónoma que no se ejerce "desde un despacho en Madrid".

"Por tanto, las elecciones en Zaragoza, en Huesca y en Teruel, en la comunidad autónoma de Aragón, las tiene que decir el presidente de Aragón y no ningún dirigente nacional de ningún partido. En nuestro partido eso está garantizado. En otros partidos, evidentemente, no está garantizado", ha afirmado.

Así, el líder del PP ha resaltado que un candidato a la Presidencia de una CCAA "no puede ser un muñeco que se le dirija a 400 kilómetros de distancia". "María Guardiola se le dirige por parte de los ciudadanos de Extremadura. Nadie más la va a dirigir", ha aseverado.

