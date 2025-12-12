Eugenio Chacarra, líder en solitario en Johannesburgo a mitad de torneo

Redacción Deportes, 12 dic (EFE).- El español Eugenio López Chacarra se mantiene como líder, esta vez en solitario, del Alfred Dunhill Championship, torneo del DP World Tour de golf que se juega hasta el domingo en el club Royal de Johannesburgo, en Sudáfrica.

Al día siguiente de arrancar con un 63 (-9), el golfista madrileño firmó una tarjeta de 66 (-6) para ser el único líder, con dos golpes de ventaja sobre el sudafricano Jayden Schaper, que remontó once plazas merced a una ronda de 64 (-8).

Chacarra empezó con eagle al 1 y luego encadenó tres birdies (3, 6 y 8). Dos bogeys seguidos en el 10 y el 11 frenaron su ritmo, que reanudó con tres birdies más, al 12, al 16 y al 18. Suma 129 golpes totales (15 abajo).

Eugenio Chacarra, de 25 años, es profesional desde 2022 y cuenta desde entonces con tres títulos, uno de ellos en el LIV de Bangkok de ese año, cuando el madrileño pertenecía al circuito financiado por el fondo soberano saudí. EFE