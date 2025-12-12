España se jugará su presencia en el Europeo 2027 ante Italia y dos rivales de la previa

Redacción deportes, 12 dic (EFE).- La selección española femenina de fútbol sala ya conoce uno de sus rivales en la fase élite de clasificación para el Europeo de 2027, que se disputará en la localidad croata de Osijek y en el que combinado dirigido por Clàudia Pons, vigente dominador continental, queda encuadrado en un grupo en el que se enfrentará a Italia y a otros dos equipos que accederán desde la ronda previa.

La sede del cuadrangular, aún por designar hasta completarse el cartel definitivo, acogerá la competición entre el 6 y el 11 de octubre de 2026.

España accede directamente a esta fase elite, configurada en cuatro grupos de cuatro selecciones, de los cuales avanzarán a la fase final los cuatro campeones y los dos mejores segundos. Los dos segundos restantes disputarán una eliminatoria a doble partido para definir la última plaza disponible en el torneo, que por primera vez contará con ocho equipos en lugar de los cuatro habituales de sus tres ediciones iniciales.

El conjunto español afronta este camino clasificatorio respaldado por una trayectoria histórica: es tricampeón de Europa de manera consecutiva, habiendo conquistado todas las ediciones celebradas hasta la fecha.

Un dominio que ha consolidado su condición de referencia mundial en la disciplina y que se ha visto reforzado tras su participación en el Mundial disputado hace apenas una semana en Filipinas, donde volvió a mostrar un nivel competitivo al quedar tercera.

Con un bloque experimentado, una base ampliamente reconocible y el liderazgo de Pons en el banquillo, España encarará este nuevo ciclo con el objetivo de revalidar su hegemonía continental y asegurar cuanto antes su presencia en la fase Final de Osijek. EFE

