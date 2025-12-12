Espana agencias

España espera un acuerdo sobre el crédito con activos rusos a Ucrania en los próximos días

Guardar

Bruselas, 12 dic (EFECOM).- El ministro de Economía, Comercio y Empresa, Carlos Cuerpo, espera que en los próximos días la Unión Europea pueda lograr un acuerdo mayoritario para dar un préstamo a Ucrania con los activos rusos inmovilizados después de que se hayan pactado garantías adicionales para asegurar que se mantienen congelados.

En declaraciones a su llegada a la reunión de ministros del ramo de la UE en Bruselas, Cuerpo confió en que de aquí a la cumbre que los líderes de los Veintisiete celebrarán el 18 y 19 de diciembre sea posible "acomodar" las preocupaciones de Bélgica, que alberga la mayor parte de esos 210.000 millones en activos congelados en el bloque y teme las consecuencias legales y financieras de este mecanismo sin precedentes.

En este sentido, el ministro español consideró importante el acuerdo cerrado ayer a nivel de embajadores, que la UE espera formalizar hoy, para mantener inmovilizados de manera indefinida estos activos sin depender de la renovación de las sanciones a Rusia, que se produce cada seis meses y requiere unanimidad, creando el riesgo de que algún país - principalmente Hungría - las vete.

"Esto da unas garantías adicionales para poder utilizarlos efectivamente, por ejemplo, con este préstamo de reparaciones y que sean esos activos rusos los que contribuyan a garantizar la financiación de la economía ucraniana", dijo.

Tras este "primer paso", dijo, en los próximos días los Estados intentarán "aterrizar al máximo las condiciones que garanticen que haya un apoyo mayoritario al préstamo de reparaciones en el Consejo Europeo de la semana que viene".

"Esperemos que podamos llegar porque es un acuerdo importantísimo", subrayó Cuerpo después de que ayer los ministros de Economía y Finanzas de los Veintisiete abordasen la cuestión en una cena informal tras la reunión del Eurogrupo.

En la misma, explicó, se constató que hay un acuerdo "prácticamente unánime" entre todos los socios sobre la "urgencia" de que Ucrania reciba financiación y, por tanto, de que la UE tome una decisión, así como en la voluntad de "acomodar las preocupaciones" de las autoridades belgas.

Recordó que este es un elemento en el que la Comisión Europea "está trabajando duramente" y esperó que pueda lograrse también "en los próximos días".

La presidenta del Ejecutivo comunitario, Ursula von der Leyen, y el canciller alemán, Friedrich Merz, se reunieron en Bruselas la semana pasada con el primer ministro belga, Bart de Wever, para intentar convencerle de apoyar este préstamo al que su Gobierno se ha opuesto hasta ahora frontalmente, argumentando que generaría turbulencias en los mercados financieros e incluso dificultaría lograr un acuerdo de paz en Ucrania.

La Comisión Europea ha incorporado en su propuesta las exigencias belgas de que se utilicen los activos congelados en toda la UE, no solo en Bélgica, y un sistema de garantías financieras bilaterales y por parte del presupuesto comunitario para cubrir posibles riesgos colectivamente, a lo que se suma el acuerdo para asegurar que los activos siguen inmovilizados y Bélgica no afronta una repentina demanda de pago de Moscú.

De momento, Bélgica mantiene sus reticencias y, si bien la propuesta podría salir adelante con el apoyo de una mayoría cualificada de Estados que deje fuera al país, la intención es que este se sume al mismo.

El plan de Bruselas permitiría movilizar unos 90.000 millones de euros de los 136.000 millones que necesitará Kiev entre 2026 y 2027. EFECOM

Temas Relacionados

EFE

Últimas Noticias

Bolaños "discrepa" de la sentencia a García Ortiz: "Las dudas que tenía se mantienen"

El ministro Félix Bolaños reafirmó este miércoles su respeto a la Justicia, sin avalar el reciente fallo del Tribunal Supremo sobre el ex fiscal general, aludiendo a que persisten sus interrogantes frente a la interpretación sobre la presunción de inocencia

Bolaños "discrepa" de la sentencia

Illa recibió el viernes a Pujol en el Palau de Pedralbes para interesarse por su estado de salud

Salvador Illa mantuvo un encuentro reservado con Jordi Pujol en Barcelona el viernes, después de regresar de México y previo a su intervención parlamentaria, según confirmaron fuentes oficiales, ante el delicado estado físico del exmandatario catalán

Illa recibió el viernes a

Ferraz recibe una denuncia interna por "comportamientos machistas" contra el presidente de la Diputación de Lugo

La cúpula socialista abrió una investigación tras recibir alertas sobre presuntas actitudes inapropiadas de un dirigente lucense, impulsando la revisión del protocolo interno y generando tensión en el partido en plena ola de denuncias previas

Ferraz recibe una denuncia interna

Juan Lobato (PSOE) lamenta un sistema de partidos muy "vertical" donde pensar diferente debilita

El senador insiste en que las estructuras jerárquicas dentro de las agrupaciones políticas dificultan el debate plural y resalta que mantener principios es esencial incluso bajo presión, reclamando mayor agilidad al afrontar denuncias para proteger la integridad institucional

Juan Lobato (PSOE) lamenta un

El PNV cree que el PSOE "debería ser mucho más contundente" con las denuncias de acoso sexual en sus filas

Testimonios televisivos de varias mujeres que relataron conductas inapropiadas por parte de miembros del PSOE han intensificado la presión social y política para que la dirección socialista adopte respuestas claras y refuerce sus mecanismos internos contra el acoso sexual

El PNV cree que el
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Óscar Fernández Calle, un enfermero

Óscar Fernández Calle, un enfermero y empresario de la hostelería que ahora encabeza las listas de Vox para las elecciones autonómicas de Extremadura

Llegan a España las pastillas de heroína de Colombia: la Policía realiza la primera incautación de la historia en Madrid

La Justicia española avala el derecho de un salvadoreño a la nacionalidad por origen sefardí

Ningún hospital privado se ha presentado al contrato de la Comunidad de Madrid para que enfermos de cáncer puedan recibir protonterapia

El PP encuentra en María Jesús Montero un filón para su ofensiva contra la “corrupción” del Gobierno de Sánchez: “Es el otro nexo”

ECONOMÍA

Super Once: esta es la

Super Once: esta es la combinación ganadora del sorteo del 12 diciembre

El Ibex 35 supera la barrera de los 17.000 puntos por primera vez en la historia del índice

Precio del oro en España hoy viernes 12 de diciembre: los máximos y mínimos que alcanzó el metal

Triplex de la Once: combinación ganadora del sorteo 5

El Gobierno multa con 3,6 millones a Alquiler Seguro por cobros indebidos a inquilinos

DEPORTES

El atleta español Mo Katir

El atleta español Mo Katir rompe su silencio tras la sanción por dopaje: “Entreno cada día y mi objetivo es claro: Los Ángeles”

Los ultras polacos del Jagiellonia Białystok tienden una emboscada a dos autobuses con aficionados del Rayo y dejan diez personas heridas

Gareth Bale habla de cómo fue su etapa en el club blanco: “Fui un poco ingenuo al ir al Real Madrid y no saber lo duro que era”

Carlos Alcaraz comparte el álbum de sus vacaciones en Miami: playa, golf y pesca con su entorno más íntimo

Paddy Pimblett, rival de Topuria, sobre el parón del campeón: “No nos caemos bien, pero le deseo todo lo mejor con su familia”