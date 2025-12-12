Espana agencias

El voto por correo para las elecciones extremeñas cae un 49,3 % respeto a 2023

Mérida, 12 dic (EFE).- Correos ha admitido 17.508 solicitudes de voto por correo para las elecciones autonómicas del próximo 21 de diciembre en Extremadura, lo que supone un 49,3 % menos respecto a las 34.533 de las autonómicas y municipales celebradas el 28 de mayo de 2023.

De ellas, 10.970 se han presentado de forma presencial en la red de oficinas postales y 6.538 de forma telemática a través de la web de Correos, mediante firma electrónica y aceptándose como sistemas de identificación válidos los certificados de persona física reconocidos por el Ministerio de Industria o el DNI electrónico.

En el caso de la provincia de Badajoz son 10.154 solicitudes y 7.354 de la cacereña, según ha informado en un comunicado Correos.

Estas cifras suponen un 49,3 % menos respecto a las elecciones autonómicas y municipales de 2023, el último proceso electoral con el que se está realizando la comparativa, "aunque no sea exactamente homologable", puesto que los comicios del 21D son los primeros en Extremadura que no coincidirán con los municipales, ha precisado la compañía postal.

Tras comprobar la inscripción de los solicitantes en el Censo, las Delegaciones Provinciales de la Oficina del Censo Electoral en Extremadura siguen remitiendo los envíos con la documentación electoral -certificado de inscripción en el censo, sobres y papeletas de todas las candidaturas- a la dirección indicada por el elector en la solicitud, con carácter certificado y urgente.

El Censo tiene de plazo hasta el día 14 de diciembre para hacer entrega de esos envíos a Correos, que seguirá poniéndolos a disposición de la ciudadanía a medida que los reciba.

A fecha de este viernes, Correos ya ha entregado a los electores 12.517 documentaciones electorales para que puedan ejercer su derecho al voto.

El solicitante tiene de plazo hasta el próximo miércoles, 17 de diciembre, para depositar el sobre con su voto en cualquier oficina de Correos en toda España, en su horario de apertura habitual. EFE

