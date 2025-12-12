Espana agencias

El sector automotriz de India, entre los más golpeados por el alza de aranceles en México

Guardar

Nueva Delhi, 12 dic (EFECOM).- El sector automovilístico de India será uno de los más golpeados por la decisión del Gobierno mexicano de elevar los aranceles, que impondrá tarifas de entre el 5 % y el 50 % a 1.463 productos procedentes de India y otros países asiáticos sin tratado comercial a partir del 1 de enero de 2026.

Los productos indios más expuestos al aumentó de aranceles por parte de México son los automóviles y otros vehículos destinados principalmente al transporte de personas, que en 2024 fueron la principal compra de México a la India por un valor de 1.320 millones de dólares, según datos oficiales publicados por los Gobiernos de ambos países y consultados por EFE.

Esta decisión del Gobierno de México supone una amenaza significativa para las exportaciones indias. El país asiático registró en 2025 un saldo comercial favorable de 5.270 millones de dólares en su intercambio con México.

Ese mismo año, el país latinoamericano importó bienes indios por 6.690 millones de dólares, lo que representó el 1,38 % de todas sus compras externas, demostrando también que solo una pequeña parte de las importaciones mexicanas corresponde al país asiático.

Nueva Delhi, que ya sufrió en agosto la entrada en vigor de los aranceles punitivos del 50 % impuestos por Estados Unidos a las exportaciones indias en represalia por la compra de petróleo ruso, ahora se enfrenta a un nuevo desafío con la medida arancelaria aprobada por México.

La decisión de elevar los aranceles en México fue aprobada este miércoles por el Senado bajo la Ley de los Impuestos Generales de Importación y Exportación (Ligie), que establece tarifas de entre el 5 % y el 50 % a 1.463 productos procedentes de países asiáticos sin tratado comercial, incluidos India, China, Corea del Sur, Vietnam y Tailandia, y que afecta a sectores como el textil, aluminio, siderúrgico y electrodomésticos, a partir del 1 de enero de 2026.

Según el Senado mexicano, la norma busca garantizar una interacción equilibrada del mercado, corregir distorsiones comerciales, prevenir prácticas desleales y reducir la alta dependencia de importaciones, fortaleciendo la capacidad productiva nacional y fomentando la atracción de empresas de alto valor agregado. EFECOM

Temas Relacionados

EFE

Últimas Noticias

Socios y oposición afean una vez más al Gobierno su postura sobre el Sáhara y su alineamiento con Marruecos

El ministro de Exteriores se enfrenta a una oleada de críticas en el Congreso, donde diversos grupos cuestionan el respaldo del Ejecutivo al plan marroquí para el Sáhara Occidental y exigen mayor transparencia, diálogo y garantías para la autodeterminación saharaui

Socios y oposición afean una

El PSOE recalca que Leire Díez "no es militante" y muestra su respeto por el trabajo de la Guardia Civil y la justicia

Tras el arresto de Leire Díez por supuesta corrupción en contratos de la SEPI, la dirección socialista rechazó cualquier nexo con la exafiliada, subrayando la prioridad de los cauces legales y la autonomía de la investigación judicial en curso

El PSOE recalca que Leire

Vox tilda al PSOE de "partido de corruptos" tras la detención de Leire Díez y pide al PP presentar una moción de censura

El arresto de una exmilitante socialista por presunta corrupción en la SEPI desató una ola de tensiones en el Congreso, con reclamos cruzados entre partidos y exigencias de aumentar la supervisión sobre la adjudicación de contratos públicos

Vox tilda al PSOE de

Sanidad consultará el lunes con los sindicatos si retira el estatuto marco como pide el PP

Infobae

Montero afirma "tolerancia cero" del PSOE con casos como los de Salazar y Tomé mientras apunta la "hipocresía" del PP

El partido impulsa investigaciones internas imparciales ante denuncias, con protocolos confidenciales para la protección de víctimas y la activación temprana de medidas, mientras refuerza la independencia de la comisión antiacoso y subraya su enfoque preventivo y transparente

Montero afirma "tolerancia cero" del
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Este es el momento de

Este es el momento de tu vida en el que deberías dejar de conducir, según un estudio

Las encuestas sobre las autonómicas del 21D en Extremadura: el PP sigue siendo el más votado, Vox da un salto, el PSOE se desploma y Podemos crece, pero poco

María Corina Machado critica al Gobierno de Sánchez por no apoyar a los venezolanos: “La historia juzgará lo que ha faltado”

La jueza de la DANA cita a Feijóo para que explique como fue su comunicación con Mazón

Yolanda Díaz le exige a Sánchez “un cambio profundo” en el Gobierno: “Así no puede seguir. Es insoportable la corrupción, los puteros”

ECONOMÍA

José Elías, empresario, sobre la

José Elías, empresario, sobre la Lotería de Navidad: “Es el engaño del siglo”

Resultados de la Triplex de la Once: sorteo 3 de las 14:00

Ricardo Gil, hostelero, manda un mensaje al resto de empresarios: “Cumplir el convenio no es suficiente, todos los empleados necesitan un poco más”

Le ofrecen un empleo, deja su trabajo fijo y la despiden antes de empezar a trabajar: el juez condena a la empresa a indemnizarla con 12.000 €

“Cada día dos personas mueren por ganarse la vida”: 624 trabajadores fallecieron en accidentes laborales en los diez primeros meses del año

DEPORTES

Garbiñe Muguruza y la “batalla

Garbiñe Muguruza y la “batalla de los sexos” en el tenis: “Un júnior me habría ganado siendo yo número 1”

El atleta español Mo Katir rompe su silencio tras la sanción por dopaje: “Entreno cada día y mi objetivo es claro: Los Ángeles”

Los ultras polacos del Jagiellonia Białystok tienden una emboscada a dos autobuses con aficionados del Rayo y dejan diez personas heridas

Gareth Bale habla de cómo fue su etapa en el club blanco: “Fui un poco ingenuo al ir al Real Madrid y no saber lo duro que era”

Carlos Alcaraz comparte el álbum de sus vacaciones en Miami: playa, golf y pesca con su entorno más íntimo