Espana agencias

El rechazo en el Senado francés a las cuentas de Seguridad Social acelera su tramitación

Guardar

París, 12 dic (EFECOM).- El Senado francés rechazó este viernes de forma tajante el presupuesto de la Seguridad Social aprobado el pasado martes por los diputados por tan sólo trece votos, lo que paradójicamente acelera los trámites para su debate y previsible aprobación definitiva la semana próxima.

La mayoría conservadora en la cámara alta apenas debatió sobre el texto adoptado por los diputados, dejando patente las disensiones que despierta el compromiso arrancado con mucho esfuerzo por el primer ministro, Sébastian Lecornu.

El rechazo en bloque evita que se cree una comisión paritaria entre las dos cámaras, lo que posibilita que la Asamblea Nacional adopte las cuentas el próximo martes, a condición de que la frágil mayoría que lo votó en primera lectura repita su voto.

Las críticas a esas cuentas, que cuentan con concesiones a los diferentes grupos, sobre todo a los socialistas, cuyos 66 diputados fueron claves para la adopción del texto la cámara baja, fueron constantes en el Senado.

Si el Ejecutivo logra amarrar de nuevo una mayoría en la Asamblea Nacional, se abrirá la batalla por aprobar los presupuestos para 2026, el verdadero caballo de batalla que puede marcar la supervivencia de Lecornu.

El propio primer ministro ya advirtió de que ese frente sería más complicado y los socialistas, envalentonados por las concesiones arrancadas, en particular la suspensión de la reforma de las pensiones, elevar la subasta. EFECOM

Temas Relacionados

EFE

Últimas Noticias

El PP insta a la vicepresidenta Montero a dar explicaciones ante los casos de acoso sexual: "No ha venido a dar la cara"

La bancada popular acusa a la directiva socialista de encubrir denuncias tras la renuncia de José Tomé por presunto acoso, mientras crece la presión sobre Montero para que aclare su papel en el presunto silenciamiento de víctimas dentro del PSOE

El PP insta a la

Tomé deja de presidir la Diputación de Lugo pero sigue de alcalde en Monforte y diputado no adscrito fuera del PSOE

Tras anunciar medidas legales para defender su inocencia, José Tomé abandona la presidencia provincial y se aparta del PSOE, asegurando la gobernabilidad en Monforte mientras el relevo en la Diputación y la investigación judicial permanecen abiertos

Tomé deja de presidir la

El PP, tras detención de Leire Díez: Del PSOE "no van a quedar ni las raspas" y las cárceles se les quedarán "pequeñas"

El arresto de líderes socialistas y la renuncia de cargos en medio de investigaciones por corrupción elevan la tensión política, mientras el Partido Popular exige responsabilidades y advierte que el actual Gobierno enfrenta una difícil supervivencia ante el avance judicial

El PP, tras detención de

El buque Aita Mari rescata a 56 personas en el Mediterráneo central, entre ellas 7 bebés

Infobae

La cueva de Atlanterra (Cádiz) reúne arte rupestre realizado en decenas de milenios

Infobae
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Nueva denuncia de acoso sexual

Nueva denuncia de acoso sexual (y también laboral) en el PSOE contra el alcalde de Almussafes: el ‘Me too’ continúa

La Justicia rechaza el recurso de dos venezolanos que reclamaban la nacionalidad española por origen sefardí: “No basta con pertenecer a una familia de apellido frecuente en España”

Este es el momento de tu vida en el que deberías dejar de conducir, según un estudio

Las encuestas sobre las autonómicas del 21D en Extremadura: el PP sigue siendo el más votado, Vox da un salto, el PSOE se desploma y Podemos crece, pero poco

María Corina Machado critica al Gobierno de Sánchez por no apoyar a los venezolanos: “La historia juzgará lo que ha faltado”

ECONOMÍA

Super Once: esta es la

Super Once: esta es la combinación ganadora del sorteo del 12 diciembre

Mario, español viviendo en Australia: “Durante la temporada de la uva sueles hacer entre 5.600 euros y 11.300 en dos meses”

José Elías, empresario, sobre la Lotería de Navidad: “Es el engaño del siglo”

Resultados de la Triplex de la Once: sorteo 3 de las 14:00

Ricardo Gil, hostelero, manda un mensaje al resto de empresarios: “Cumplir el convenio no es suficiente, todos los empleados necesitan un poco más”

DEPORTES

Garbiñe Muguruza y la “batalla

Garbiñe Muguruza y la “batalla de los sexos” en el tenis: “Un júnior me habría ganado siendo yo número 1”

El atleta español Mo Katir rompe su silencio tras la sanción por dopaje: “Entreno cada día y mi objetivo es claro: Los Ángeles”

Los ultras polacos del Jagiellonia Białystok tienden una emboscada a dos autobuses con aficionados del Rayo y dejan diez personas heridas

Gareth Bale habla de cómo fue su etapa en el club blanco: “Fui un poco ingenuo al ir al Real Madrid y no saber lo duro que era”

Carlos Alcaraz comparte el álbum de sus vacaciones en Miami: playa, golf y pesca con su entorno más íntimo