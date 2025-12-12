El rechazo en el Senado francés a las cuentas de Seguridad Social acelera su tramitación

París, 12 dic (EFECOM).- El Senado francés rechazó este viernes de forma tajante el presupuesto de la Seguridad Social aprobado el pasado martes por los diputados por tan sólo trece votos, lo que paradójicamente acelera los trámites para su debate y previsible aprobación definitiva la semana próxima.

La mayoría conservadora en la cámara alta apenas debatió sobre el texto adoptado por los diputados, dejando patente las disensiones que despierta el compromiso arrancado con mucho esfuerzo por el primer ministro, Sébastian Lecornu.

El rechazo en bloque evita que se cree una comisión paritaria entre las dos cámaras, lo que posibilita que la Asamblea Nacional adopte las cuentas el próximo martes, a condición de que la frágil mayoría que lo votó en primera lectura repita su voto.

Las críticas a esas cuentas, que cuentan con concesiones a los diferentes grupos, sobre todo a los socialistas, cuyos 66 diputados fueron claves para la adopción del texto la cámara baja, fueron constantes en el Senado.

Si el Ejecutivo logra amarrar de nuevo una mayoría en la Asamblea Nacional, se abrirá la batalla por aprobar los presupuestos para 2026, el verdadero caballo de batalla que puede marcar la supervivencia de Lecornu.

El propio primer ministro ya advirtió de que ese frente sería más complicado y los socialistas, envalentonados por las concesiones arrancadas, en particular la suspensión de la reforma de las pensiones, elevar la subasta. EFECOM