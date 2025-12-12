Espana agencias

El Racing quiere afianzarse como líder ante un Leganés sin hoja de ruta

Santander/Madrid, 12 dic (EFE).- El Racing de Santander, más líder de la categoría de plata del fútbol español tras aumentar su renta al frente de la tabla a los tres puntos al ganar la jornada previa en Cádiz y perder el Deportivo de la Coruña contra el Castellón, recibe la visita de un Leganés que no termina de carburar mientras decide qué hacer con su banquillo.

En el caso del elenco verdiblanco, que llega a este envite tras tres victorias consecutivas, buscará la victoria para seguir liderando la tabla en solitario y cerciorarse de irse al parón navideño en puestos de ascenso directo.

La novedad, en clave Racing, será que 103 partidos ligueros después, contando la promoción de ascenso de la temporada pasada, no estará en la portería el navarro Jokin Ezkieta que, por una lesión en el hombro, no regresará hasta enero.

Por ello el internacional por Bulgaria sub-21 Plamen Andreev, que no estuvo en la convocatoria frente al Cádiz por enfermedad, defenderá la meta verdiblanca en liga por primera vez desde su llegada en el pasado mes de julio, y el canterano Laro Gómez repetirá convocatoria.

Además, José Alberto López no podrá contar, de nuevo, con el lateral derecho francés Clement Michelin, el cual se lesionó hace dos semanas del gemelo en uno de los entrenamientos. Por lo demás, no habrá más novedades en la convocatoria, ya que el técnico podrá contar con el resto de sus futbolistas.

En cuanto al once titular, todo hace indicar a que no habrá muchas sorpresas respecto a los dos últimos encuentros, aunque, sí que podría caerse el capitán, Íñigo Sainz-Maza, para que entre el senegalés Maguette Gueye al doble pivote.

En el caso del conjunto leganense, la fecha anterior como local en Butarque rompió una racha de tres partidos seguidos oficiales perdiendo con un empate a cero ante el Córdoba, un encuentro en el que tuvo más oportunidades que el rival pero que pudo perder de no haber fallado los andaluces un penalti en los instantes finales.

Ese choque fue el estreno en el banquillo de Igor Oca, técnico del filial que fue elevado al primer equipo tras la destitución de Paco López al caer el equipo eliminado en la Copa del Rey contra el Albacete. El preparador vasco seguirá al frente del equipo en esta ocasión, con la duda de si ese vínculo se ampliará más allá de este duelo o si se fichará a otro preparador.

De esta manera la entidad blanquiazul vive momentos de incertidumbre, con la idea de reforzarse en el mercado de invierno y de afrontar el mismo en la mejor posición posible con el objetivo de ser resultar un proyecto más atractivo para los futbolistas que pueden ser de su interés.

En este sentido Santander será una plaza complicada para el equipo, no solo por el nivel del rival sino porque los precedentes dicen que solo ha ganado allí una vez en sus cuatro visitas, perdiendo en las tres restantes. El balance global entre ambos es además de dos triunfos para ellos, tres empates y cuatro victorias cántabras.

De cara a esta cita el plantel seguirá contando con varias bajas, si bien solo es segura la de Rubén Pulido por lesión y la de Marvel por sanción a la espera de saber qué pasa con hombres que estaban tocados como Rubén Peña, Lalo Aguilar, ambos ausentes ante el Córdoba; y Sebastián Figueredo y Djibril Gueye, que fueron sustituidos por molestias. En cambio recupera tras cumplir sanción a dos titulares habituales como Luis Henriques de Barros 'Duk y Amadou Diawara.

- Alineaciones probables:

Racing: Plamen Andreev; Mantilla, Javi Castro, Pablo Ramón, Salinas; Andrés Martín, Gustavo Puerta, Maguette, Peio Canales, Íñigo Vicente; y Villalibre.

Leganés: Soriano; Leiva, Jorge Sáenz, Miquel, Franquesa; Juan Cruz, Cissé, Diawara, Duk; Álex Millán y Diego García.

Árbitro: Jon Ander González (Comité Vasco).

Estadio: Campos de Sport de El Sardinero.

Hora: 18:30. EFE

ksm/cmg/jap

