El PSPV pide suspender a un cargo de Valencia investigado en la trama de Leire Díaz

València/Alicante, 12 dic (EFE).- El PSPV-PSOE ha solicitado este viernes la suspensión inmediata de militancia y su dimisión de todos los cargos orgánicos en la Ejecutiva de la provincia de Valencia del expresidente de Enusa José Vicente Berlanga, militante de la federación valenciana e investigado en la trama de Leire Díaz.

La Guardia Civil investiga a Berlanga en el marco de la trama vinculada a Leire Díez, en la que la UCO ha requerido documentación a las empresas públicas SEPI, Sepides, Enusa o Mercasa y ha efectuado registros para requerir documentación sobre contratos y subvenciones, aunque judicialmente no está investigado, según han señalado fuentes jurídicas.

Sobre Berlanga, que era hasta ahora secretario de Relaciones Políticas en la Ejecutiva socialista de la provincia de Valencia, la dirección del PSPV también ha solicitado al PSOE la apertura de un expediente disciplinario, según han informado fuentes de los socialistas valencianos.

El PSPV-PSOE ha reafirmado su compromiso "en la lucha contra la corrupción" y ha asegurado que seguirán "siendo implacables ante cualquier indicio, denuncia o situación de estas características que pueda producirse dentro de la organización".

Los socialistas valencianos "siempre actuaremos de forma implacable y con firmeza ante personas que no representan los valores del partido ni las políticas que necesita la ciudadanía", han indicado en un comunicado.

La secretaria general del PSPV-PSOE, la ministra Diana Morant, ha afirmado en Alicante que ya dijo hace tiempo, tras conocerse la implicación del valenciano José Luis Ábalos en el caso Koldo, que iba a ser "implacable" si había más implicados, porque a los socialistas valencianos no les pueden "agachar la cabeza" aquellos que "no representan" a este partido centenario.

"Corruptos o conductas irregulares u hombres machistas quedarán fuera, fulminados de manera inmediata por parte de esta secretaria general y de la dirección actual del PSPV", ha manifestado Morant, quien ha defendido que "solo con la sospecha" les vale y no dudan en actuar de forma "inmediata" ante personas que ya no pueden ser llamadas compañeras. EFE

