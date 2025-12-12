Espana agencias

El PSOE expedienta de oficio al senador Javier Izquierdo sin que haya denuncias contra él

Madrid, 12 dic (EFE).- La secretaria de Organización del PSOE, Rebeca Torró, ha abierto "de oficio" un expediente informativo contra el senador Javier Izquierdo pese a que no dispone de denuncias internas sobre posible acoso sexual contra el también miembro de la Comisión Ejecutiva Federal, que ha renunciado a todos sus cargos.

En rueda de prensa en la sede socialista de Ferraz, Torró ha explicado que en el PSOE no consta ninguna denuncia contra él y ha animado tanto a los miembros de la dirección como a todos los militantes a que aporten "datos" o "pruebas" que pudieran disponer sobre la conducta del senador, que, según fuentes parlamentarias, aún no ha formalizado su renuncia al escaño de la Cámara Alta.

Ha revelado la dirigente del PSOE que este jueves por la tarde recibió su "renuncia voluntaria" justificada por "motivos familiares y profesionales" y debido a que quería emprender un "nuevo camino profesional", circunscribiendo su decisión a este ámbito.

Después tuvo conocimiento de algunas informaciones periodísticas que apuntaban a un posible caso de acoso sexual que afectaría al secretario de Estudios y Programas del PSOE.

Sin embargo, y tras apuntar que el senador "podría haber sido más claro" al explicar su decisión, ha reiterado que ella no tiene constancia de que hayan llegado denuncias contra él.

Torró ha decidido abrir el expediente informativo para así "esclarecer" lo que podría haber sucedido, al tiempo que ha emplazado a quien tenga información al respecto a hacerla llegar a través de los canales internos de la formación. EFE

