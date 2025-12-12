El PSOE de Torremolinos vulneró la paridad al excluir a concejalas de comisiones locales

Málaga, 12 dic (EFE).- El Grupo Socialista del Ayuntamiento de Torremolinos (Málaga) vulneró el principio de paridad del PSOE al haber "excluido injustificadamente a las concejalas" en la designación de sus representantes en comisiones municipales, según un informe de la ejecutiva provincial.

Esta resolución, a la que ha tenido acceso EFE, se deriva de un recurso de las dos concejalas del grupo contra su discriminación en las representaciones municipales y concluye que "se acredita la vulneración del principio de democracia paritaria" con tal exclusión.

Ese grupo socialista tiene cinco concejales, dos mujeres y tres hombres, uno de ellos el también secretario local del PSOE, Antonio Navarro, denunciado recientemente ante la Fiscalía por un presunto acoso sexual por una militante socialista, lo que dio lugar a la apertura de diligencias preprocesales y tras lo cual la Comisión Ejecutiva Federal del PSOE lo suspendió cautelarmente de militancia.

La resolución de la ejecutiva provincial estimó el recurso de las concejalas en junio pasado y requería al grupo municipal que, en un máximo de 10 días, modificara el acuerdo de designación de representantes en las comisiones, "garantizando la aplicación efectiva del principio de paridad (mínimo del 40 % de representación de cada sexo), conforme a los Estatutos Federales del Partido".

Fuentes socialistas han precisado a EFE que, a pesar de la resolución, no se acató tal modificación y de los diez cargos nombrados, ninguno recae en mujeres, sino que están repartidos entre los tres hombres y Navarro está presente en todas las comisiones.

En la resolución, firmada por el secretario de Organización del PSOE de Málaga, José Bernal, se indica que en caso de no cumplirse el requerimiento de modificación, se planteaba instar a los órganos competentes del partido a adoptar las medidas disciplinarias o correctivas que procedan, en defensa de los principios estatutarios.

En el análisis efectuado para resolver el recurso se constató que no existía representación femenina alguna y que no constaba justificación, motivación ni autorización por ningún órgano competente que amparase la composición exclusivamente masculina.

Por ello, evidenció "una clara infracción del principio de paridad establecido en los Estatutos Federales del PSOE, así como un incumplimiento de las normas internas que rigen la organización y funcionamiento del Partido", lo que consideró que requería "la revisión y rectificación".

Las concejalas consideraron que existía una práctica discriminatoria contraria a los principios fundamentales del partido.

Se indica que "este principio se extiende igualmente a las propuestas de nombramiento de cargos institucionales a instancias del partido y a la composición de sus órganos en todas las instituciones públicas, como garantía de equidad y representación equilibrada entre mujeres y hombres"

Añade que "la vulneración de este principio, salvo autorización motivada y expresa del órgano competente, constituye un incumplimiento grave de los estatutos, que compromete la legitimidad y coherencia interna del partido en el ejercicio de sus funciones públicas".

Por otra parte, la denuncia de la referida militante socialista fue presentada ante la Fiscalía de Violencia de Género y en ella aseguró haber sufrido acoso sexual desde finales de 2021 y que puso los hechos en conocimiento del partido el 8 de junio de 2025 y los reiteró el 14 de octubre, sin haber obtenido respuesta hasta la fecha de la denuncia, el 10 de noviembre. EFE