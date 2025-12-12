El PSOE asturiano insiste en llevar a la justicia las denuncias contra Salazar

Madrid, 12 dic (EFE).- La secretaria de Igualdad del PSOE asturiano, Natalia González, ha insistido este viernes en que el partido debe llevar a la justicia la información recabada en la investigación interna contra el exdirigente Paco Salazar por un supuesto caso de acoso sexual hacia dos militantes.

González se ha manifestado de esta manera a su llegada a la reunión presencial convocada por la secretaria de Igualdad de la Ejecutiva federal, Pilar Bernabé, para tratar la evolución de este supuesto caso de acoso sexual contra dos mujeres que registraron denuncias en los canales internos del partido.

La asturiana ha pedido esperar al final de la reunión para valorar la totalidad de las medidas tomadas por el PSOE después de finalizar la investigación- y que ha anunciado esta mañana la secretaria de Organización, Rebeca Torró- pero ha incidido en que su federación sigue pidiendo que el partido lleve la información a la Fiscalía, algo que Ferraz rechaza por el momento.

"Si las denuncias son verosímiles, como parece que así sea, seguiremos insistiendo para que se hagan llegar a la Fiscalía", ha dicho.

Ha agregado que pedirá una respuesta contundente y ha incidido en que el protocolo del PSOE permite llevar las denuncias y la información recabada a la justicia.

Preguntada sobre el papel de la Secretaría de Organización en la gestión de este caso, ha estimado que "lo más deseable" hubiera sido dar una respuesta más rápida a las denunciantes.

En la reunión convocada para este viernes, la segunda que se celebra sobre el caso de Salazar, están participando de manera presencial al menos una decena de responsables de Igualdad del PSOE, tanto de las federaciones regionales como en las Cortes.

El partido ha cerrado esta semana el informe sobre el exdirigente y excargo de Moncloa, a quien ha impuesto una "falta muy grave" prevista en los estatutos federales, contraria al Código ético y de conducta del partido, lo que impedirá su regreso automático como militante si lo solicita.

Además, ha anunciado que reforzará el órgano contra el acoso del partido, llevará a cabo campañas de concienciación y estudiará con sus servicios jurídicos cómo mejorar sus protocolos. EFE