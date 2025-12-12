El primer informe sobre el origen de la peste estará antes de mes y medio, según el comité

Madrid, 12 dic (EFECOM).- El informe inicial que analizará las posibles causas de la entrada del virus de la Peste Porcina Africana (PPA) en España se presentará antes de un mes y medio (finales de enero), según ha avanzado el comité científico para el asesoramiento del brote.

Este comité ha celebrado este viernes su primera reunión y ha acordado presentar dicho dossier en seis semanas como máximo, según ha adelantado en un comunicado el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación (MAPA).

El informe analizará también la evolución del virus y las medidas que se han adoptado hasta la fecha para su contención.

En este encuentro se ha aprobado además el reglamento interno de funcionamiento que regirá el desarrollo de los trabajos.

El comité está compuesto por seis científicos designados por el ministerio: dos de ellos expertos en el ámbito de la investigación en sanidad animal, dos en materia de fauna silvestre y otros dos en producción animal. EFECOM