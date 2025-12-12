Espana agencias

El PP ve en la nueva directiva europea para víctimas una protección frente a homenajes a terroristas de ETA

El Partido Popular considera que la nueva directiva europea de derechos de las víctimas supone un "avance decisivo" en la protección de la "dignidad" de las víctimas ante la exaltación de delitos graves y de sus responsables, como los homenajes a terroristas de ETA.

El equipo negociador del Parlamento europeo, encabezado por los eurodiputados Javier Zarzalejos (PP) y Lucia Yar (Renew), junto con la Presidencia del Consejo y la Comisión Europea, cerraron un acuerdo que establece que los Estados miembros deben garantizar el acceso a medidas de apoyo y protección a las víctimas que hayan sufrido un daño adicional.

Ahí entraría por ejemplo la privación de la dignidad derivada de la glorificación de delitos graves, tales como la provocación pública para cometer un delito de terrorismo, o los actos de homenaje a los autores de dichos delitos, según ha informado el PP en un comunicado.

Por tanto, los Estados miembros deberán garantizar apoyo y protección a las víctimas que sufran un daño añadido por la exaltación o glorificación de delitos graves y de sus autores, incluyendo el terrorismo.

INICIATIVA DEL PP PARA DAR UNA RESPUESTA FRENTE ESOS HOMENAJES

Esta previsión responde directamente a una iniciativa del Partido Popular, encaminada a dar respuesta a prácticas como los homenajes públicos a terroristas condenados, "una realidad que durante años ha causado un profundo sufrimiento adicional a las víctimas del terrorismo, especialmente en el País Vasco", según ha señalado la formación de Alberto Núñez Feijóo.

La directiva reconoce expresamente que la glorificación de delitos graves, como el terrorismo, o los actos de tributo a sus responsables pueden suponer una vulneración de la dignidad de las víctimas, generar un daño añadido y hacerlas especialmente vulnerables a la revictimización. Por ello, las víctimas afectadas por este tipo de actos deberán poder acceder a medidas de apoyo y protección específicas, ha destacado el PP.

El texto acordado recuerda además que la exaltación del terrorismo forma parte de la provocación pública a la comisión de delitos terroristas, tipificada como delito en la legislación europea, y subraya que estas conductas no pueden quedar al margen de la protección debida a las víctimas.

REFUERZA OTROS DERECHOS COMO FACILITAR LA DENUNCIA

El eurodiputado del PP Javier Zarzalejos, presidente de la Comisión de Libertades Civiles del Parlamento Europeo, ha subrayado que esta previsión "responde a una reclamación histórica de las víctimas del terrorismo, incluidas las víctimas de ETA, que durante demasiado tiempo han visto cómo se humillaba su dignidad mediante actos de homenaje a sus verdugos".

Además, la nueva Directiva refuerza otros derechos esenciales de las víctimas, como la facilitación de la denuncia, una asistencia jurídica más eficaz, el acceso a la compensación, una mayor participación en los procesos penales y el derecho a ser informadas de cualquier cambio relevante en la situación penitenciaria del agresor, incluida su puesta en libertad, beneficios penitenciarios o reducciones de condena.

