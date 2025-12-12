El PP pide a Armengol una Junta de Portavoces el martes para fijar un Pleno por corrupción con Sánchez antes de enero

El PP ha remitido un escrito a la presidenta del Congreso, la socialista Francina Armengol, urgiéndole a convocar el próximo martes, al término de la Mesa de la Cámara Baja, una reunión de la Junta de Portavoces en la que se decida si fija un Pleno antes de enero para que el presidente Pedro Sánchez informe de los casos de corrupción que le acechan después de las últimas detenciones y registros en instituciones públicas.

Tras el anuncio de Alberto Núñez Feijóo, el PP ha registrado este viernes en el Congreso una petición de comparecencia ante el Pleno de la Cámara para que Sánchez rinda cuentas "de la escalada de casos de corrupción que afectan a su partido y a su Gobierno, ante la creciente alarma social generada por las últimas detenciones y registros en ministerios, empresas públicas y organismos del Estado", según reza el escrito recogido por Europa Press.

Y, teniendo en cuenta que no hay previstas sesiones plenarias hasta finales de enero, el PP ha decidido enviar un escrito a Armengol para que, aprovechando que el próximo martes se reunirá la Mesa del Congreso, convoque de forma urgente a la Junta de Portavoces a su fin para adoptar las decisiones oportunas sobre la solicitud de un Pleno "urgente" donde comparezca el presidente.

NO PUEDE DESAPARECER HASTA FEBRERO

Lo que buscan los 'populares' es que la Junta de Portavoces ponga fecha a esa sesión plenaria antes de que acabe el actual periodo de sesiones, esto es, antes de que finalice el mes de diciembre, y que incluya sólo ese punto en el orden del día.

Esta mañana, el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, exigió a Sánchez explicaciones en el Congreso sobre "la corrupción sistémica" de su Ejecutivo. Y es que Feijóo censura que el jefe del Gobierno pretenda "permanecer en el búnker" del Palacio de la Moncloa mientras afloran nuevos casos de presunta corrupción. "No es una opción" que no dé explicaciones sobre ellos, ha dicho en su red social de 'X'.

"España no puede pasar sus días entre redadas, detenciones y entradas en prisión de dirigentes socialistas mientras Pedro Sánchez se encierra en la Moncloa. En este contexto, es inconcebible que pretenda desaparecer del Congreso hasta febrero", ha afirmado en ese mensaje.