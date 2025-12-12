Espana agencias

El PP exige a Marc Pons explicaciones "claras y urgentes" tras ser incluido por la UCO en el caso hidrocarburos

El coordinador general del PP de Baleares y portavoz del partido en el Parlament, Sebastià Sagreras, ha exigido este viernes a Marc Pons "explicaciones claras y urgentes" después de conocerse que la UCO incluye al exconseller socialista y actual portavoz adjunto del PSOE en la Cámara balear en sus informes del caso hidrocarburos.

"La trama Koldo vuelve a golpear de lleno al PSOE en Baleares", ha afirmado Sagreras, tras confirmarse que Pons actuó como supuesto intermediario entre Koldo García y la entonces vicepresidenta y ahora comisaria europea Teresa Ribera, para impulsar una licencia vinculada a Víctor de Aldama, uno de los principales nombres de la trama, según el informe.

"Pons no se puede esconder ni un minuto más. Tiene la obligación de explicar qué hacía, con quién se reunía y por qué intervenía en expedientes tan sensibles como los de hidrocarburos. Los ciudadanos merecen saber la verdad", ha añadido Sagreras.

El 'popular' ha exigido que Pons detalle "qué contactos mantuvo exactamente con Koldo García, cuántas veces recibió peticiones similares y qué gestiones concretas realizó para empresas vinculadas a Aldama".

Además, ha destacado que los informes de la Guardia Civil ya recogían mensajes y reuniones concertadas entre Pons y Koldo, con expresiones "tan reveladoras como el "qué miedo me das" enviado por el propio exconseller socialista".

Sagreras ha subrayado que la nueva documentación de la UCO "confirma un patrón preocupante, dirigentes socialistas de Baleares involucrados en decisiones clave, favores administrativos y contactos opacos que ahora la Justicia está analizando".

CRITICAS DESDE MENORCA

El secretario general del PP de Menorca, Cristóbal Marqués, se ha sumado a las críticas y ha afeado a Pons que "se esconda sin dar ningún tipo de explicación a pesar de que su nombre aparezca en el último informe de la UCO del caso hidrocarburos".

Marqués ha exigido al socialista menorquín que aclare cuál fue su papel en el caso de hidrocarburos, su relación con Koldo García y la concesión de unas licencias que supuestamente habrían beneficiado a De Aldama.

Por otro lado, ha criticado que el PSOE "día sí y día también salga a exigir explicaciones, dimisiones y transparencia a miembros del PP cuando son ellos mismos quienes deberían darlas".

El secretario general de los 'populares' menorquines ha lamentado que "los socialistas pidan ejemplaridad a los demás mientras todas las dudas recaen sobre Marc Pons, a quien ya se le conoce por haber protagonizado algún que otro escándalo."

"Pons se ha escondido detrás del silencio hasta ahora pero no se puede tolerar, debe dar explicaciones públicamente y aclarar a los menorquines qué gestiones realizó y qué contactos utilizó para mover todos los hilos", ha añadido.

Marqués ha considerado que "son muchas las preguntas" que hay en torno al papel en la trama del diputado socialista. "¿Presionó a alguien? ¿A quién llamó? ¿Qué decisiones tomó? Son preguntas que no pueden quedar sin respuesta", ha subrayado.

En este contexto, ha considerado que el PSOE de Menorca "no puede mirar hacia otro lado y debe responder de inmediato". "Su secretario general, Pepe Mercadal, debe pedir a Pons que dé la cara", ha insistido.

El 'popular' ha advertido que "la transparencia no es una opción sino es una obligación". "Cuando un cargo público aparece citado en un informe de la UCO por posibles gestiones irregulares, el silencio no es una respuesta aceptable", ha dicho.

"Si Marc Pons no aclara de inmediato su papel en este caso, y el PSOE también calla, estarán demostrando que aplica un doble rasero y que antepone la protección de los suyos a la verdad que merecen los menorquines y todos los españoles", ha concluido.

