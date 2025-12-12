El PP cuestiona la remodelación del Gobierno propuesta por Yolanda Díaz

Madrid, 12 dic (EFE).- La portavoz del Partido Popular en el Congreso, Ester Muñoz, ha cuestionado este viernes la sugerencia de la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, de un "cambio absolutamente profundo en el equipo de Gobierno".

"¿Qué cambia una remodelación del gobierno? ¿Que Sánchez escoja a nuevos corruptos y puteros para que sigan haciendo lo mismo desde 2018?", ha afirmado Muñoz a través de la red social X.

En una entrevista en La Sexta, Díaz ha pedido que el Gobierno sea "reformulado de manera radical" tras el goteo de supuestos casos de corrupción y acoso sexual que afectan a las filas del PSOE.

Díaz ha dicho que el Ejecutivo no puede continuar así, que hay tomar medidas "inmediatas" y "severas", y que así se lo ha trasladado estos días y este mismo viernes al jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez.

El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha hecho precisamente un llamamiento a los socios del Ejecutivo para parar de manera urgente "la mayor espiral de corrupción, machismo y extorsión" que afecta al Gobierno y al PSOE.

"Es evidente que llegan tarde, pero es mejor parar ya esta sangría de delincuencia y que los socios sean consecuentes con los votos que representan", ha afirmado. EFE