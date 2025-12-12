El PIB británico se contrajo el 0,1 % en octubre

Londres, 12 dice (EFECOM).- El producto interior bruto (PIB) del Reino Unido sufrió una contracción del 0,1 % el pasado octubre, por un retroceso en el sector servicios y en la construcción, informó este viernes la Oficina nacional de estadísticas (ONS, en inglés).

El PIB también tuvo un retroceso del 0,1 % en septiembre y ningún crecimiento en agosto, de acuerdo con los datos de la ONS.

En octubre, el sector servicios, considerado el pulmón económico del Reino Unido, se contrajo un 0,3 % y el de la construcción sufrió una caída del 0,6 %, pero el industrial creció el 1,1 %.

La fabricación de automóviles siguió mostrando debilidad, y el sector industrial en general "solo se recuperó levemente en octubre de la caída sustancial de la producción observada el mes anterior.", señaló la directora de estadísticas de la ONS, Liz McKeown

El mes pasado, el Banco de Inglaterra decidió mantener los tipos de interés invariables en el 4 %, el nivel más bajo en más de dos años, al valorar que persisten las presiones inflacionarias.

La inflación ha alcanzado su punto máximo y el riesgo de una continua inflación se ha visto atenuado, según el banco, que está atento a la evolución del Índice de Precios al Consumo (IPC), que en octubre fue del 3,6 %, por encima del objetivo de la entidad del 2 %. EFECOM