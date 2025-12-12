El patrimonio de planes pensiones bajó en noviembre y se situó debajo de 96.000 millones

Madrid, 12 dic (EFECOM).- El patrimonio de los planes de pensiones individuales registró un ligero descenso el pasado mes de noviembre y se situó por debajo de los 96.000 millones que había alcanzado en el año a finales de octubre debido al comportamiento plano que registraron el mes pasado los mercados financieros y un saldo negativo en aportaciones.

Según los datos de la Asociación de Instituciones de Inversión Colectiva (Inverco), el volumen de activos del sistema individual se situó en los 95.933 millones de euros, registrando en el conjunto del año, el patrimonio de los planes de pensiones una evolución positiva, con un incremento acumulado de 3.729 millones de euros.

La rentabilidad interanual para el conjunto de planes se situó en el 5,4 %, mostrando el mayor comportamiento los de renta variable, con una revalorización del 11,3 %, seguidos por los de renta variable mixta, con el 5,1 %, y los de renta fija mixta, con el 3,1 %, los garantizados, con el 2,4 %, y los de renta fija a corto y largo plazo, del 1,9 % en ambos casos.

A más largo plazo, a 5 años, la categoría de renta variable aporta una rentabilidad media anual del 11,6 % y del 9,1 % a 15 años.

La práctica totalidad de las categorías presentan rentabilidades positivas en todos los plazos, salvo en el caso de los garantizados a 5 años, que registran una caída del 1 %.

En el caso de los planes de pensiones a 20 años, registraron una rentabilidad media anual neta del 3,1%; los de 15 años, del 4,2 %; y los de 10 años, del 3,4 %, mientras que en el caso de 25 años, la rentabilidad es del 2,5 %,; y a 26 años, del 2,4 %.

Según Inverco, el volumen estimado de aportaciones en noviembre sería de 137 millones de euros y de prestaciones de 191 millones, con lo que el volumen de prestaciones netas del mes alcanzaría los 54 millones de euros. EFECOM