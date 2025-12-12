El oro alcanza los 4.300 dólares por onza por primera vez desde finales de octubre

Madrid, 12 dic (EFECOM).- El oro, activo refugio en tiempos de incertidumbre, ha recuperado este viernes los 4.300 dólares por onza, un nivel en el que no cotizaba desde finales de octubre, y se aproxima así a los últimos máximos históricos alcanzados en los 4.381,52 dólares (20 de octubre).

Según datos de Bloomberg consultados por EFE, el oro sube a las 10:30 horas de este viernes el 0,77 %, hasta los 4.313,30 dólares, aunque durante la mañana ha llegado a tocar los 4.317,88 dólares.

De esta manera, el oro intenta aproximarse a los últimos máximos históricos intradía que alcanzó el 20 de octubre, en los 4.381,52 dólares.

El récord de cierre fue también ese mismo día, en los 4.356,3 dólares.

Tras alcanzar dichos máximos en octubre, el oro comenzó una tendencia bajista, afectado por la recogida de beneficios, e incluso, llegó a perder los 4.000 dólares por onza.

Pese a ello, el metal amarillo se recupera y durante el año se revaloriza casi un 65 %.

Los expertos esperan que, pese a la subida que acumula en 2025, el oro siga subiendo el próximo ejercicio, aupado por las compras de los bancos centrales. EFE