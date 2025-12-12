El Nikkei sube un 1,37 % tras el récord del Dow Jones y a la espera de la reunión del BoJ

Tokio, 12 dic (EFECOM).- El principal índice de la Bolsa de Tokio, el Nikkei, subió un 1,37 % este viernes, aupado por el récord intradía del principal selectivo neoyorquino, el Dow Jones, y antes de la reunión monetaria del Banco de Japón (BoJ) la próxima semana.

El Nikkei, que agrupa a los 225 títulos más representativos del mercado, avanzó 687,73 puntos, hasta 50.836,55 enteros.

El selectivo más amplio Topix, que incluye a las firmas de la sección principal, las de mayor capitalización, sumó un 1,98 % ó 66,59 puntos, hasta situarse en 3.423,83 unidades.

El parqué tokiota abrió con impulso tras el renovado máximo del Dow Jones en la víspera en Wall Street, después de que el banco central estadounidense recortara el tipo de interés de referencia, lo que generó expectativas sobre la primera economía mundial, pese a las señales de una ralentización de las bajadas el próximo año.

Los inversores se lanzaron a las compras antes de la reunión sobre política monetaria del BoJ la próxima semana, en la que se anticipa una subida de tipos.

Los cierres fueron mixtos entre las empresas más negociadas del día, en la que el conglomerado tecnológico y de inversiones SoftBank fue la firma que aglutinó el mayor volumen de operaciones y cerró con una subida del 3,88 %.

El referente japonés de memorias flash y unidades de estado sólido (SSD) Kioxia fue segundo por transacciones y avanzó un 2,91 %.

Las empresas del sector de los semiconductores Advantest, Disco y Tokyo Electron bajaron por su parte un 1,21 %, un 1,05 % y un 3,37 %, respectivamente, lastradas por los decepcionantes resultados de Oracle.

El fabricante de vehículos Toyota, valor de mayor capitalización a nivel local, se revalorizó un 4,82 %.

En la sección principal, 1.382 empresas subieron frente a 188 que bajaron, mientras que 38 cerraron sin cambios.

El volumen de negociación de la jornada ascendió a 6,42 billones de yenes (unos 35.200 millones de euros). EFECOM