El MoraBanc y el Granada se ven las caras en una "final" anticipada para la salvación

Andorra La Vella, 12 dic (EFE).- El MoraBanc Andorra, después de dos derrotas consecutivas, recibe el sábado (21 horas) la visita del Coviran Granada, que puede ser una "final" anticipada para la permanencia.

El equipo dirigido por Joan Plaza se enfrenta a un rival que sólo ha ganado un partido en este inicio de temporada. Los andaluces, dirigidos por Ramón Díaz, llegan con bajas sensibles después de la marcha del pivot Zach Hankins al Maccabi Rapyd Tel Aviv y de las lesiones de Elias Valtonen y Jovan Kljajic.

Además, los granadinos nunca han ganado en el Pabellón Toni Martí. En sus visitas perdieron por 87-71 y por 88-62.

Los andorranos, con toda la plantilla disponible, esperan solucionar antiguos vicios mostrados contra el Barça, es decir, fragilidad defensiva y también escasa mentalidad competitiva después de perder de más de 30 puntos contra el Barça.

Además, esperan recuperar la mejor versión de jugadores que dieron una imagen para olvidar en el Palau Blaugrana, ya que en caso de derrota, los granadinos se acercarían a una victoria de distancia más el 'average' para el partido de vuelta.

En el Coviran, será un buen momento para volver a ver como pivot puro a un exMoraBanc como Beqa Burjanadze y también tendrá minutos otro viejo conocido, Babatunde Olomuyiwa, 'Tunde'.

Artem Pustovyi, por parte de los del Principado, buscará volver a ofrecer su mejor versión contra un rival tocado dentro de la pintura.

Morabanc quiere imponer su estilo de juego y repetir el encuentro disputado contra Unicaja Málaga, de manera que no habrá espacio para la irregularidad. La permanencia, aunque aún queda mucha liga, está en juego y el objetivo será alejarse más si cabe de las zonas complicadas.

Por otro lado, los dos equipos piensan en reforzar sus plantillas. Más si cabe el Coviran Granada, pero el MoraBanc también busca un exterior. EFE

vds/and/jpd