Espana agencias

El MoraBanc y el Granada se ven las caras en una "final" anticipada para la salvación

Guardar

Andorra La Vella, 12 dic (EFE).- El MoraBanc Andorra, después de dos derrotas consecutivas, recibe el sábado (21 horas) la visita del Coviran Granada, que puede ser una "final" anticipada para la permanencia.

El equipo dirigido por Joan Plaza se enfrenta a un rival que sólo ha ganado un partido en este inicio de temporada. Los andaluces, dirigidos por Ramón Díaz, llegan con bajas sensibles después de la marcha del pivot Zach Hankins al Maccabi Rapyd Tel Aviv y de las lesiones de Elias Valtonen y Jovan Kljajic.

Además, los granadinos nunca han ganado en el Pabellón Toni Martí. En sus visitas perdieron por 87-71 y por 88-62.

Los andorranos, con toda la plantilla disponible, esperan solucionar antiguos vicios mostrados contra el Barça, es decir, fragilidad defensiva y también escasa mentalidad competitiva después de perder de más de 30 puntos contra el Barça.

Además, esperan recuperar la mejor versión de jugadores que dieron una imagen para olvidar en el Palau Blaugrana, ya que en caso de derrota, los granadinos se acercarían a una victoria de distancia más el 'average' para el partido de vuelta.

En el Coviran, será un buen momento para volver a ver como pivot puro a un exMoraBanc como Beqa Burjanadze y también tendrá minutos otro viejo conocido, Babatunde Olomuyiwa, 'Tunde'.

Artem Pustovyi, por parte de los del Principado, buscará volver a ofrecer su mejor versión contra un rival tocado dentro de la pintura.

Morabanc quiere imponer su estilo de juego y repetir el encuentro disputado contra Unicaja Málaga, de manera que no habrá espacio para la irregularidad. La permanencia, aunque aún queda mucha liga, está en juego y el objetivo será alejarse más si cabe de las zonas complicadas.

Por otro lado, los dos equipos piensan en reforzar sus plantillas. Más si cabe el Coviran Granada, pero el MoraBanc también busca un exterior. EFE

vds/and/jpd

Temas Relacionados

EFE

Últimas Noticias

Ferraz recibe una denuncia interna por "comportamientos machistas" contra el presidente de la Diputación de Lugo

La Oficina contra el Acoso del PSOE investiga un reporte anónimo sobre actitudes sexistas atribuidas a un alto cargo en Lugo, mientras Galicia niega haber recibido notificación y el partido busca resolver el asunto rápidamente tras anteriores controversias

Ferraz recibe una denuncia interna

Sara Aagesen: El Acuerdo de París, un punto de inflexión en la acción climática global

Infobae

Juan Lobato (PSOE) lamenta un sistema de partidos muy "vertical" donde pensar diferente debilita

El senador cuestiona estructuras internas en las organizaciones políticas, resalta falta de pluralidad y advierte sobre consecuencias personales, sosteniendo que no todo está justificado en la actividad pública y subrayando la importancia de los principios éticos en sus acciones

Juan Lobato (PSOE) lamenta un

Heridos leves dos pasajeros en la avería que afecta a cuatro líneas de Renfe en Cataluña

Infobae

Ábalos ofreció un puesto de asesora a la hija de Carmen Pano: "Todo el día baboseándote"

Infobae
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Óscar Fernández Calle, un enfermero

Óscar Fernández Calle, un enfermero y empresario de la hostelería que ahora encabeza las listas de Vox para las elecciones autonómicas de Extremadura

Llegan a España las pastillas de heroína de Colombia: la Policía realiza la primera incautación de la historia en Madrid

La Justicia española avala el derecho de un salvadoreño a la nacionalidad por origen sefardí

Ningún hospital privado se ha presentado al contrato de la Comunidad de Madrid para que enfermos de cáncer puedan recibir protonterapia

El PP encuentra en María Jesús Montero un filón para su ofensiva contra la “corrupción” del Gobierno de Sánchez: “Es el otro nexo”

ECONOMÍA

Super Once: esta es la

Super Once: esta es la combinación ganadora del sorteo del 12 diciembre

El Ibex 35 supera la barrera de los 17.000 puntos por primera vez en la historia del índice

Precio del oro en España hoy viernes 12 de diciembre: los máximos y mínimos que alcanzó el metal

Triplex de la Once: combinación ganadora del sorteo 5

El Gobierno multa con 3,6 millones a Alquiler Seguro por cobros indebidos a inquilinos

DEPORTES

El atleta español Mo Katir

El atleta español Mo Katir rompe su silencio tras la sanción por dopaje: “Entreno cada día y mi objetivo es claro: Los Ángeles”

Los ultras polacos del Jagiellonia Białystok tienden una emboscada a dos autobuses con aficionados del Rayo y dejan diez personas heridas

Gareth Bale habla de cómo fue su etapa en el club blanco: “Fui un poco ingenuo al ir al Real Madrid y no saber lo duro que era”

Carlos Alcaraz comparte el álbum de sus vacaciones en Miami: playa, golf y pesca con su entorno más íntimo

Paddy Pimblett, rival de Topuria, sobre el parón del campeón: “No nos caemos bien, pero le deseo todo lo mejor con su familia”