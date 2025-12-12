Espana agencias

El Mataró y el Sant Andreu, a tiro de clasificación; el Sabadell busca encarrilarla

Barcelona, 12 dic (EFE).- El Assolim Mataró y el Sant Andreu afrontarán este sábado la cuarta jornada de la fase de grupos de la Liga de Campeones a la caza de un triunfo ante el Terrassa y el One Eger húngaro, respectivamente, que podría darles el billete a cuartos de final, un objetivo que también aspira a encarrilar el Astralpool Sabadell.

Y es que a falta de tres jornadas para el cierre de la primera fase de la segunda competición continental de clubes, tanto el Mataró como el vigente campeón de Europa se encuentran en idéntica situación clasificatoria en sus respectivos grupos tras completar la primera vuelta.

Por un lado, el Mataró lidera el Grupo B con nueve puntos, cinco más que el tercer clasificado, el Ekipe Orizzonte italiano (se clasifican los dos mejores de cada grupo), y este sábado recibe al Terrassa (13:00 CET), colista con un pleno de derrotas.

El conjunto que dirige Dani Ballart, que aspira a regresar a la Final a Cuatro dos años después, llega reforzado al duelo catalán después de ganarle el pulso por el liderato en solitario al Sabadell en la última jornada (7-12).

El Mataró saltará a la piscina conociendo ya el resultado del choque entre el Sabadell y el Ekipe Orizzonte (12:00 CET). Un triunfo del vigente subcampeón, unido a una victoria propia, certificaría matemáticamente la clasificación para cuartos de final.

El Terrassa, por su parte, vive la situación opuesta, pero también estará muy pendiente de ese duelo. El cuadro egarense está obligado a ganar al Mataró para seguir con opciones; una derrota combinada con una victoria del Sabadell los dejaría eliminados de la máxima competición continental.

Por ello, en el partido que disputará el equipo que dirige David Palma —segundo del Grupo B con cinco puntos— se pondrá toda la atención.

La victoria ante el conjunto transalpino, tercero con cuatro puntos, es clave para abrir distancia en la lucha por la segunda plaza y encarrilar el pase a la siguiente fase.

Además, aún pesa el recuerdo del controvertido estreno en Italia, donde el vigente subcampeón de Europa se vio obligado a decidir en los penaltis tras un 10-10 en el tiempo reglamentario, condicionado por un gol final que, según denunció el conjunto vallesano, había entrado por fuera de la portería y les costó un punto.

En el Grupo D, el Sant Andreu —líder con pleno de nueve puntos— visitará al One Eger (18:00 CET), tercero con tres. Un triunfo en tierras húngaras, unido a la victoria del SIS Roma ante el ZV De Zaan, aseguraría matemáticamente la clasificación.

El conjunto barcelonés se mantiene con paso firme con el mismo libreto que le dio su primera 'Champions': la fiabilidad de Martina Terré bajo palos —ocho paradas y cerca del 50% de efectividad en la última jornada— y el caudal ofensivo que encabezan las hermanas Ruiz.

Con todo, en el Grupo A, el Olympiacos, invicto, se enfrenta al Alimos en un derbi griego que podría darle el pase si se combina con un triunfo del UVSE en su visita al Vizilabda en el derbi húngaro.

Por último, en el Grupo C, el Ferencváros de la española Bea Ortiz —recién proclamado campeón de la Copa de Hungría— visita al líder Vouliagmeni con la intención de asaltar la primera plaza, mientras que el Pallanuoto italiano recibe al Spandau alemán con la obligación de ganar para mantener vivas sus opciones de clasificación en las dos últimas jornadas. EFE

