El Kospi surcoreano repunta un 1,38 % ante alivio por sector de inteligencia artificial

Seúl, 12 dic (EFECOM).- El principal índice de la Bolsa de Seúl, el Kospi, repuntó un 1,38 % este viernes tras tres caídas consecutivas, en medio de un alivio de las preocupaciones por el sector de la inteligencia artificial (IA) después de que la tecnológica estadounidense Broadcom anunciara ingresos trimestrales récord impulsados por sus chips.

El Kospi ganó 56,54 puntos, hasta 4.167,16 enteros. Se negociaron 16,3 billones de wones (unos 11.000 millones de dólares).

El índice de valores Kosdaq, que agrupa a empresas tecnológicas y de mediana capitalización, subió un 0,29 %, o 2,70 puntos, para cerrar en 937,34 unidades.

El aumento se produjo después de que se redujeran los temores por una burbuja en el sector de la IA tras los resultados de Broadcom, que registró una subida de ingresos del 28 % en el cuarto trimestre, señalando que prevé que sus semiconductores de IA dupliquen sus ventas durante el primer trimestre de 2026.

El desempeño positivo de la Bolsa surcoreana también estuvo influido por el reciente recorte de 25 puntos básicos del tipo de interés de referencia de la Reserva Federal de Estados Unidos.

En el sector de los chips, Samsung Electronics, valor de referencia local, se revalorizó un 1,49 %, mientras que su principal competidor, SK Hynix, hizo lo propio con un 1,06 %.

El principal fabricante de vehículos del país, Hyundai Motor, se disparó un 2,03 %, y su empresa hermana Kia, un 2,36 %, tras la consideración de Seúl, anunciada este viernes, de que los nuevos aranceles de México en varios sectores, incluido el de partes para automóviles, tendrán un efecto "limitado" en las empresas surcoreanas que invierten en el país norteamericano.

En defensa, Hanwha Aerospace se disparó un 6,31 %, mientras que LIG Nex1 y Hyundai Rotem registraron subidas del 2,82 % y 4,02 %, respectivamente.

La energética Doosan Enerbility se apreció un 3,1 %, y la eléctrica estatal KEPCO un 1,95 %.

La siderúrgica Posco reportó un incremento del 3,73 %, la tecnológica Naver ganó un 0,41 % y Kakao, el operador del principal servicio de mensajería en línea del país, un 1,01 %.

En el sector de construcción naval, Hanwha Ocean cerró con un incremento del 0,88 % y el astillero HD Hyundai Heavy escaló un 2,5 %.

La constructora Hyundai Engineering & Construction saltó un 5,98 %, mientras que la financiera KB Financial aumentó un 1,04 %.

En el sector biofarmacéutico, Samsung Biologics se revalorizó un 1,38 % y Celltrion se mantuvo plano, mientras que el fabricante de baterías LG Energy Solution bajó un 0,11 %. EFECOM

