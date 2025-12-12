El Jaén FS logra un triunfo clave ante Osasuna para acercarse a la Copa de España

Jaén, 12 dic (EFE).- El Jaén Paraíso Interior FS firmó una victoria crucial en su visita a Anaitasuna al imponerse por 1-2 a Osasuna Magna Navarra, un triunfo de enorme valor que refuerza de manera directa su objetivo de clasificarse para la Copa de España de Fútbol Sala 2026, torneo que los amarillos han conquistado en 2015, 2018 y 2023.

El partido fue un auténtico ejercicio de resistencia, épica y competitividad, con un equipo jiennense que interpretó a la perfección un duelo de máxima tensión ante un rival necesitado de puntos y muy exigente en su pista.

El conjunto dirigido por Daniel Rodríguez tuvo un arranque excelente, fruto del trabajo táctico y de la efectividad en jugadas de estrategia y a los 35 segundos, Eloy Rojas abrió el marcador con una volea tras un saque de esquina que sorprendió al meta Asier Llamas.

El 0-2 llegó también a balón parado y el brasileño João Salla ejecutó una falta lateral para habilitar a Mati Rosa, que empujó el balón en el segundo palo.

Pese al gran inicio, Osasuna Magna reaccionó con intensidad, generando numerosas ocasiones que obligaron a una actuación sobresaliente de Carlos Espíndola, decisivo durante todo el encuentro.

Dani Saldise recortó distancias con un disparo ajustado en una fase en la que las faltas acumuladas pusieron en aprietos a los visitantes, aunque Espíndola volvió a ser determinante deteniendo el doble penalti.

Tras el descanso, los primeros minutos fueron del Jaén, que recuperó la iniciativa con ocasiones claras de Alan Brandi y Dani Zurdo. Sin embargo, la expulsión de este último cambió radicalmente el guion, obligando a los amarillos a defender en inferioridad durante dos minutos de auténtica agonía.

Con la igualdad numérica restablecida, el tramo final fue un ejercicio de coraje y Brandi y Espíndola evitaron el empate en acciones límite que mantuvieron con vida una victoria que sabe a gesta.

Este triunfo mantiene al Jaén Paraíso Interior dentro de la pelea por los ocho primeros puestos y convierte el partido del 27 de diciembre ante Illes Balears Palma Futsal en el Olivo Arena en una auténtica final para confirmar su presencia en la Copa de España. EFE

