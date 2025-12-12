El IBEX 35 marca nuevos máximos, por encima de los 16.900 puntos, tras subir el 0,44 %

Madrid, 12 dic (EFECOM).- La Bolsa española marca nuevos máximos intradía, por encima de los 16.900 puntos, después de abrir este viernes con un alza del 0,44 %, en una jornada en la que se conocerán los datos finales de inflación de algunos países europeos como España o Alemania.
En la apertura, el IBEX 35, el principal indicador español, alcanza los 16.956,7 puntos, tras avanzar ese 0,44 %. En la víspera, el indicador tocó máximos intradía en los 16.946,1 puntos, una cota que supera hoy.
Con este alza, la Bolsa española se encamina a su quinta sesión en positivo y a cerrar su tercera semana al alza. EFE
