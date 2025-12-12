El Gobierno portugués confía en alcanzar un acuerdo con sindicatos para la reforma laboral

Lisboa, 12 dic (EFECOM).- El ministro de Finanzas de Portugal, Joaquim Miranda Sarmento, aseguró este viernes que tiene la "confianza" de que será posible llegar a un acuerdo con los sindicatos del país en cuanto a la reforma laboral, presentada por el Gobierno de centroderecha contra la que ayer se convocó una huelga general.

"Tenemos una propuesta, estamos negociando en concertación social y tengo el deseo y la confianza de que será posible llegar a un acuerdo", dijo en declaraciones a medios portugueses a la salida de la reunión de ministros de Finanzas del Eurogrupo.

El ministro luso reiteró el mensaje del Gobierno respecto a que "la inmensa mayoría del sector privado estuvo trabajando" ayer, durante la huelga general, pese a que las cifras ofrecidas por los sindicatos recogen que unos 3 millones de personas participaron en la primera convocatoria de este calibre en 12 años.

Miranda Sarmiento también aprovechó para referirse a las declaraciones del primer ministro, Luis Montenegro, que esta semana afirmó que el objetivo de alcanzar el salario mínimo de 1.600 euros en Portugal es "realista".

Al respecto, el ministro indicó que el objetivo del Gobierno en cuanto al salario mínimo en el país es el que figura en el programa electoral -1.100 euros para 2029- y defendió que "es el aumento de la productividad lo que conduce a aumentos salariales".

"Por lo tanto, solo podemos hacer crecer los salarios a corto, medio y largo plazo si se produce un fuerte aumento de la productividad; si esto ocurre, los salarios pueden aumentar mucho más de lo previsto", agregó, dejando la puerta abierta a la posibilidad planteada por Montenegro.

El ministro añadió que "la economía portuguesa se encuentra en un buen momento en cuanto al mercado laboral, los salarios y el crecimiento económico, y es en estos momentos cuando se llevan a cabo las reformas y los cambios", en referencia a la reforma laboral que ha generado rechazo en el país. EFECOM