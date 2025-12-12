Espana agencias

El Gobierno portugués confía en alcanzar un acuerdo con sindicatos para la reforma laboral

Guardar

Lisboa, 12 dic (EFECOM).- El ministro de Finanzas de Portugal, Joaquim Miranda Sarmento, aseguró este viernes que tiene la "confianza" de que será posible llegar a un acuerdo con los sindicatos del país en cuanto a la reforma laboral, presentada por el Gobierno de centroderecha contra la que ayer se convocó una huelga general.

"Tenemos una propuesta, estamos negociando en concertación social y tengo el deseo y la confianza de que será posible llegar a un acuerdo", dijo en declaraciones a medios portugueses a la salida de la reunión de ministros de Finanzas del Eurogrupo.

El ministro luso reiteró el mensaje del Gobierno respecto a que "la inmensa mayoría del sector privado estuvo trabajando" ayer, durante la huelga general, pese a que las cifras ofrecidas por los sindicatos recogen que unos 3 millones de personas participaron en la primera convocatoria de este calibre en 12 años.

Miranda Sarmiento también aprovechó para referirse a las declaraciones del primer ministro, Luis Montenegro, que esta semana afirmó que el objetivo de alcanzar el salario mínimo de 1.600 euros en Portugal es "realista".

Al respecto, el ministro indicó que el objetivo del Gobierno en cuanto al salario mínimo en el país es el que figura en el programa electoral -1.100 euros para 2029- y defendió que "es el aumento de la productividad lo que conduce a aumentos salariales".

"Por lo tanto, solo podemos hacer crecer los salarios a corto, medio y largo plazo si se produce un fuerte aumento de la productividad; si esto ocurre, los salarios pueden aumentar mucho más de lo previsto", agregó, dejando la puerta abierta a la posibilidad planteada por Montenegro.

El ministro añadió que "la economía portuguesa se encuentra en un buen momento en cuanto al mercado laboral, los salarios y el crecimiento económico, y es en estos momentos cuando se llevan a cabo las reformas y los cambios", en referencia a la reforma laboral que ha generado rechazo en el país. EFECOM

Temas Relacionados

EFE

Últimas Noticias

Bolaños acusa a Argüello de romper la "neutralidad" y le pide que respete a la democracia

Infobae

Flamengo y Pyramids miden fuerzas por el billete a la final de la Copa Intercontinental

Infobae

Los tasadores hipotecarios secundarán una huelga a partir del lunes por un acuerdo marco

Infobae

El Castellón quiere despedir año en casa a lo grande ante Mirandés que huye del descenso

Infobae

Van der Poel regresa a lo grande y se corona en Namur

Infobae
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Miguel Ángel Gallardo, el candidato

Miguel Ángel Gallardo, el candidato del PSOE en las elecciones de Extremadura que se sentará en el banquillo de los acusados junto al hermano de Sánchez en 2026

Un alcalde de Valladolid se da de baja del PSOE por los casos de corrupción y acoso sexual: “Hasta aquí, ya basta”

Un juez rechaza expulsar de España a un migrante sin sello en el pasaporte y con antecedentes por robo: multa de 501 euros y orden de salida voluntaria

¿Qué investiga la UCO en el nuevo ‘caso Leire Díez’? Irregularidades en contratos públicos, empresas pantalla y compra de propiedades en Marbella

La Justicia rechaza una indemnización a una profesora que sufrió la torsión de varios dedos mientras separaba a dos alumnos que estaban peleando

ECONOMÍA

El pacto pesquero de la

El pacto pesquero de la UE divide al litoral español: el Mediterráneo lo ve “más favorable que la propuesta inicial” y el Atlántico lo tacha de “agridulce”

Triplex de la Once: jugada ganadora y resultado del sorteo 3

Cuál es el precio máximo y mínimo de la luz en España para este 15 de diciembre

Resultados del Super Once del Sorteo 3

Quiénes son los nuevos multimillonarios españoles en 2025, según la lista de ‘Forbes’

DEPORTES

Ilia Topuria desvela cuál será

Ilia Topuria desvela cuál será su próximo paso profesional: “Después, me pasaré al boxeo”

Así es Paddy Pimblet, el enemigo de Ilia Topuria: su habilidad en el grappling y cómo empezó su rivalidad con el luchador hispanogeorgiano

El exfutbolista del Atlético que colgó las botas prematuramente con una abultada cartera de inversiones: “Tuve sueldos de entre 40.000 y 150.000 € y me compré 9 pisos”

Jorge Martín habla sobre su grave accidente en el GP de Qatar: “Me dijo que estaba seguro de que iba a morir”

El cambio climático también afecta al deporte: “Es un riesgo que los grandes eventos se realicen en verano si no se hace un proceso de aclimatación previo”