El Gobierno catalán pide "no sacar conclusiones precipitadas" sobre el origen del brote

Barcelona, 12 dic (EFE).- El conseller de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentación de la Generalitat, Òscar Ordeig, ha pedido "no sacar conclusiones precipitadas" sobre el origen del brote de peste porcina africana (PPA) y ha asegurado que se mantienen "abiertas" las distintas líneas de investigación por los grupos de expertos.

En el mismo día en el que se han confirmado tres nuevos positivos en la zona cero de Cerdanyola del Vallès (Barcelona), Ordeig ha pedido "prudencia" y "calma" y ha asegurado que serán "transparentes" al informar del origen cuando los expertos confirmen "científicamente" el punto de partida.

Ordeig ha evitado confirmar la información adelantada este viernes por El País, que vincula el brote con los ensayos realizados en las instalaciones del centro de investigación en sanidad animal IRTA-CReSA, situado en el campus de la Universidad Autónoma de Barcelona (UAB), muy cerca de donde se localizaron los primeros casos. EFE