El gobierno catalán mantiene abiertas todas las hipótesis sobre el origen del brote

Barcelona, 12 dic.- El Govern ha mantenido este viernes abiertas las distintas hipótesis sobre el origen del brote de peste porcina el mismo día en que se han confirmado tres nuevos positivos en jabalíes en la zona cero de Cerdanyola del Vallès (Barcelona).

En total son 6 los positivos detectados, si bien todos se encuentran en el primer perímetro del foco, lo que para el Govern es un signo de que "se están haciendo las cosas bien" en una crisis cuya cara más amarga está siendo por ahora la económica para el sector.

Tras la primera hipótesis que apuntaba a un bocadillo en mal estado fue el Ministerio de Agricultura el que lanzó la vía de investigación de que pudiera haberse derivado de una fuga del Centro de Investigación en Sanidad Animal IRTA-CReSA por el hallazgo en sus inmediaciones de los restos de dos jabalíes infectados.

Un grupo de expertos analiza esa línea de trabajo de cuyas conclusiones dará cuenta al ministerio a principios de la próxima semana.

El centro de investigación ha recibido asimismo en las últimas horas la visita de auditores y expertos en bioseguridad de la Unión Europea.

Según una información de El País, en el IRTA-CReSA se estaba llevando a cabo análisis genéticos sobre un virus animal en los días previos al inicio de la crisis por la peste porcina.

Sin embargo, el conseller de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentación, Òscar Ordeig, ha pedido este viernes "no sacar conclusiones precipitadas" y mantener "abiertas" las distintas líneas de investigación por los grupos de expertos.

Ordeig ha pedido "prudencia" y "calma" y ha asegurado que serán "transparentes" a la hora informar del origen cuando los expertos confirmen "científicamente" el punto de partida.

"Se informará en cuanto se sepa, pero seamos prudentes porque todas las hipótesis están abiertas y son los que saben de bioseguridad los que deben pronunciarse", ha defendido Ordeig, quien ha llamado a no poner la lupa antes de tiempo contra "el trabajo de laboratorios con décadas" de investigaciones a sus espaldas como el IRTA-CReSA.

Por otro lado, el Govern, que ha mantenido una reunión con los ayuntamientos afectados, ha confirmado que se mantiene el plan de levantar la semana que viene las restricciones para el paseo o deporte en la zona del segundo perímetro de protección al brote (en un radio de entre 6 y 20 kilómetros del foco del brote).

Así, a partir del lunes, los vecinos ya podrán pasear o hacer deporte por esas áreas de naturaleza ahora cerradas.

Se mantiene, sin embargo, en esa área del segundo perímetro la prohibición de realizar por ahora "actividades organizadas".

Ordeig ha pedido "prudencia" y "colaboración" a la ciudadanía y ha recordado asimismo que todas las restricciones siguen por ahora en vigor sine die dentro del primer perímetro de 6 kilómetros.

Los que siguen con los movimientos controlados al milímetro son los jabalíes de dentro del segundo perímetro, a los que los agentes rurales vigilan con batidas y drones y a los que se ha cercado en la zona con vallas para evitar que puedan fugarse a "zonas limpias" de infección.

En declaraciones desde el Turó de can Rosell (Rubí), el inspector jefe de Agentes Rurales, Antonio Mur, ha concretado que son 32 los pasos de fauna y corredores biológicos que se han vallado a través de distintas técnicas y que permanecerán cerradas al paso animal hasta que termine el episodio de la peste porcina africana.

Una vez se han ejecutadas las medidas de contención, y como ya adelantaron las autoridades, el siguiente punto será hacer capturas y obtener muestras biológicas de los animales, "tanto muertos como vivos", así como aprovechar la captura sistemática para reducir la densidad de estos jabalíes, una gestión que denuncian las entidades ecologistas. EFECOM

lmi-cll/fl/jla

(foto)