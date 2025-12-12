El exjefe de gabinete de Mazón niega que sus mensajes a Salomé Pradas fueran del president

València, 12 dic (EFE).- El exjefe de gabinete del expresident de la Generalitat Carlos Mazón, José Manuel Cuenca, ha negado este viernes en su segunda comparecencia como testigo ante la jueza que investiga la gestión de la dana que los wasaps que envió la tarde de las riadas a la entonces consellera Salomé Pradas fuesen instrucciones del entonces president.

La titular del juzgado de Catarroja (Valencia) que instruye la causa penal le ha puesto de manifiesto a Cuenca las contradicciones con relación a los mensajes aportados por Pradas y su anterior declaración como testigo, frente a lo que de nuevo ha insistido en que no supo nada del mensaje Es_Alert, enviado a los móviles de la provincia de Valencia a las 20.11 horas del 29 de octubre de 2024, y que lo que dijo a Pradas sobre el confinamiento lo trasladó a los servicios jurídicos de la Generalitat.

Pradas aportó la semana pasada al juzgado los wasaps que intercambió con Cuenca aquel día, quien a las 19:54 horas le dijo que "de confinar nada, por favor. Calma", y le insistió a las 20:25 en que se "quitase eso de la cabeza".

Sobre estos mensajes, Cuenca ha asegurado este viernes que "los wasaps no tienen alma", que él no tenía capacidad de dar órdenes y que "hay que contextualizar" esos mensajes.

Ha insistido igualmente en que no dio ninguna instrucción a la consellera y que tampoco trasladó nada a Mazón. EFE

