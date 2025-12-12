Espana agencias

El exjefe de gabinete de Mazón niega que sus mensajes a Salomé Pradas fueran del president

Guardar

València, 12 dic (EFE).- El exjefe de gabinete del expresident de la Generalitat Carlos Mazón, José Manuel Cuenca, ha negado este viernes en su segunda comparecencia como testigo ante la jueza que investiga la gestión de la dana que los wasaps que envió la tarde de las riadas a la entonces consellera Salomé Pradas fuesen instrucciones del entonces president.

La titular del juzgado de Catarroja (Valencia) que instruye la causa penal le ha puesto de manifiesto a Cuenca las contradicciones con relación a los mensajes aportados por Pradas y su anterior declaración como testigo, frente a lo que de nuevo ha insistido en que no supo nada del mensaje Es_Alert, enviado a los móviles de la provincia de Valencia a las 20.11 horas del 29 de octubre de 2024, y que lo que dijo a Pradas sobre el confinamiento lo trasladó a los servicios jurídicos de la Generalitat.

Pradas aportó la semana pasada al juzgado los wasaps que intercambió con Cuenca aquel día, quien a las 19:54 horas le dijo que "de confinar nada, por favor. Calma", y le insistió a las 20:25 en que se "quitase eso de la cabeza".

Sobre estos mensajes, Cuenca ha asegurado este viernes que "los wasaps no tienen alma", que él no tenía capacidad de dar órdenes y que "hay que contextualizar" esos mensajes.

Ha insistido igualmente en que no dio ninguna instrucción a la consellera y que tampoco trasladó nada a Mazón. EFE

(foto) (vídeo)

Temas Relacionados

EFE

Últimas Noticias

Ferraz recibe una denuncia interna por "comportamientos machistas" contra el presidente de la Diputación de Lugo

La Oficina contra el Acoso del PSOE investiga un reporte anónimo sobre actitudes sexistas atribuidas a un alto cargo en Lugo, mientras Galicia niega haber recibido notificación y el partido busca resolver el asunto rápidamente tras anteriores controversias

Ferraz recibe una denuncia interna

Sara Aagesen: El Acuerdo de París, un punto de inflexión en la acción climática global

Infobae

Juan Lobato (PSOE) lamenta un sistema de partidos muy "vertical" donde pensar diferente debilita

El senador cuestiona estructuras internas en las organizaciones políticas, resalta falta de pluralidad y advierte sobre consecuencias personales, sosteniendo que no todo está justificado en la actividad pública y subrayando la importancia de los principios éticos en sus acciones

Juan Lobato (PSOE) lamenta un

Heridos leves dos pasajeros en la avería que afecta a cuatro líneas de Renfe en Cataluña

Infobae

Ábalos ofreció un puesto de asesora a la hija de Carmen Pano: "Todo el día baboseándote"

Infobae
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Llegan a España las pastillas

Llegan a España las pastillas de heroína de Colombia: la Policía realiza la primera incautación de la historia en Madrid

La Justicia española avala el derecho de un salvadoreño a la nacionalidad por origen sefardí

Ningún hospital privado se ha presentado al contrato de la Comunidad de Madrid para que enfermos de cáncer puedan recibir protonterapia

El PP encuentra en María Jesús Montero un filón para su ofensiva contra la “corrupción” del Gobierno de Sánchez: “Es el otro nexo”

La cena secreta en un reservado de Madrid donde un empresario canadiense agasajó a sus nueve invitados con vinos que cuestan 200.000 euros

ECONOMÍA

Super Once: esta es la

Super Once: esta es la combinación ganadora del sorteo del 12 diciembre

El Ibex 35 supera la barrera de los 17.000 puntos por primera vez en la historia del índice

Precio del oro en España hoy viernes 12 de diciembre: los máximos y mínimos que alcanzó el metal

Triplex de la Once: combinación ganadora del sorteo 5

El Gobierno multa con 3,6 millones a Alquiler Seguro por cobros indebidos a inquilinos

DEPORTES

El atleta español Mo Katir

El atleta español Mo Katir rompe su silencio tras la sanción por dopaje: “Entreno cada día y mi objetivo es claro: Los Ángeles”

Los ultras polacos del Jagiellonia Białystok tienden una emboscada a dos autobuses con aficionados del Rayo y dejan diez personas heridas

Gareth Bale habla de cómo fue su etapa en el club blanco: “Fui un poco ingenuo al ir al Real Madrid y no saber lo duro que era”

Carlos Alcaraz comparte el álbum de sus vacaciones en Miami: playa, golf y pesca con su entorno más íntimo

Paddy Pimblett, rival de Topuria, sobre el parón del campeón: “No nos caemos bien, pero le deseo todo lo mejor con su familia”