El euro baja pero se cambia por encima de 1,17 dólares

Fráncfort (Alemania), 12 dic (EFECOM).- El euro bajó hoy un poco pero se cambió por encima de 1,17 dólares, debido a que las expectativas de que la Reserva Federal estadounidense (Fed) volverá a bajar sus tipos de interés frenan la caída.

El euro se cambiaba hacia las 16.00 horas GMT a 1,1735 dólares, frente a los 1,1751 dólares en las últimas horas de la negociación europea del mercado de divisas de la jornada anterior.

El Banco Central Europeo (BCE) fijó hoy el cambio de referencia del euro en 1,1731 dólares.

La Fed bajó sus tasas de interés en 25 puntos básicos, por tercera vez consecutiva, hasta un rango entre el 3,50 y el 3,75 %.

Los mercados prevén que los volverá a bajar el próximo año, mientras que el BCE mantendrá los suyos en el 2 %.

La preocupación por la independencia de la Fed, ante las presiones del presidente estadounidense, Donald Trump, debilitan al dólar.

El asesor económico de la Casa Blanca, Kevin Hassett, es el candidato más probable para convertirse en el próximo presidente de la Fed y está a favor de bajar más los tipos de interés.

La moneda única se cambió en una banda de fluctuación entre 1,1720 y 1,1746 dólares. EFECOM