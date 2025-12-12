El DAX 40 cae un 0,45 % arrastrado por la bajada de Wall Street

Fráncfort (Alemania), 12 dic (EFECOM).- El DAX 40 bajó este viernes hoy un 0,45 %, arrastrado por las pérdidas de Wall Street debido al temor a una burbuja en la inteligencia artificial, y acumula una ganancia semanal del 0,7 % y en lo que va de año de casi el 22 %, aproximadamente, debido a las expectativas de crecimiento el próximo año .

El índice selectivo de la Bolsa de Fráncfort cerró con una bajada del 0,45 % en 24.186,49 puntos.

Alemania confirmó la inflación interanual del 2,3 % en noviembre, como en octubre.

"La evolución de los precios al consumo se ha estabilizado por el momento a finales de año", señaló la presidenta de Destatis, Ruth Brand.

La empresa de tecnología de energía Siemens Energy, matriz de Gamesa, perdió un 4,5 %, hasta 118,60 euros.

Deutsche Bank cayó un 3,5 %, hasta 31,68 euros, y Commerzbank cedió un 2,7 %, hasta 34,40 euros.

Volkswagen avanzó un 1,4 %, hasta 108,30 euros, y Mercedes-Benz Group subió un 0,8 %, hasta 61,49 euros.

El fabricante de artículos deportivos Adidas ganó un 1,4 %, hasta 167,05 euros, y Puma subió en el índice MDAX de empresas medianas un 3,5 %, hasta 21,75 euros, después de que la empresa canadiense especializada en ropa y accesorios de lujo para practicar yoga Lululemon publicara buenos resultados y revisara al alza sus pronósticos.

El grupo de aerolíneas Lufthansa ganó un 4,4 %, hasta 8,43 euros, en el MDAX tras una recomendación de compra de la empresa de servicios financieros Kepler Cheuvreux. EFECOM