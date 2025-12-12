El Covirán visita Andorra con urgencias y en plena remodelación

Granada, 12 dic (EFE).- El Covirán Granada visita este sábado la pista del MoraBanc Andorra en un partido clave para engancharse a la pugna por la permanencia que el equipo andaluz afronta con urgencias por su mal momento y en plena remodelación por sus muchos últimos movimientos en la plantilla.

El equipo dirigido por Ramón Díaz lleva toda la temporada en puestos de descenso y sólo ha ganado un partido en las nueve jornadas disputadas, pobres números que comparte con el San Pablo Burgos.

Los granadinos disponen en Andorra de una oportunidad de oro para meterse de lleno en la pelea por la salvación ya que el MoraBanc es uno de los equipos que marca la permanencia con tres partidos ganados.

Los de Ramón Díaz llegan a Andorra en mal momento porque la pasada jornada perdieron en casa de forma clara por 83-92 ante el Casademont Zaragoza, otro oponente directo por la salvación ante el que firmaron una mala actuación.

Aparte de ese partido ante los maños, el gran déficit esta campaña del Covirán Granada son sus partidos como visitante, ya que en todos ha dejado malas sensaciones, perdiendo ante conjuntos de su liga como el BAXI Manresa, el Hiopos Lleida, el Río Breogán y el Basquet Girona.

Los nazaríes ya no tienen en su plantilla al pívot Iván Aurrecoechea, que ha rescindido su vinculación de mutuo acuerdo con la entidad, ni al pívot estadounidense Zach Hankins, que ha activado una cláusula existente en su contrato para marcharse a un conjunto de Euroliga, en este caso el Maccabi Tel Aviv israelí.

Por segunda semana consecutiva también faltarán el alero finlandés Elias Valtonen y el escolta montenegrino Jovan Kljajic, dos hombres claves en la pizarra del técnico Ramón Díaz que se lesionaron con sus respectivas selecciones nacionales.

El Covirán Granada, que busca reforzar su plantilla lo antes posible con un escolta y un pívot, sólo tiene once jugadores en su rotación para el partido ante el MoraBanc, y dos de ellos son los aleros Edu Durán y Pere Tomás, nacionales que apenas han jugado esta campaña.

Entre los disponibles están el alero francés William Howard y al pívot ghanés Amida Brimah, que debutaron ante el Casademont Zaragoza pese a estar recién llegados al equipo y que tendrán que dar desde ya un paso adelante y aportar mucho.

El Covirán Granada ha perdido las tres veces que ha jugado en la Liga Endesa en Andorra, por lo que el reto que se le presenta este sábado es mayúscula si no quiere alargar su mala racha de resultados. EFE

