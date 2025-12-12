Espana agencias

El Covirán visita Andorra con urgencias y en plena remodelación

Guardar

Granada, 12 dic (EFE).- El Covirán Granada visita este sábado la pista del MoraBanc Andorra en un partido clave para engancharse a la pugna por la permanencia que el equipo andaluz afronta con urgencias por su mal momento y en plena remodelación por sus muchos últimos movimientos en la plantilla.

El equipo dirigido por Ramón Díaz lleva toda la temporada en puestos de descenso y sólo ha ganado un partido en las nueve jornadas disputadas, pobres números que comparte con el San Pablo Burgos.

Los granadinos disponen en Andorra de una oportunidad de oro para meterse de lleno en la pelea por la salvación ya que el MoraBanc es uno de los equipos que marca la permanencia con tres partidos ganados.

Los de Ramón Díaz llegan a Andorra en mal momento porque la pasada jornada perdieron en casa de forma clara por 83-92 ante el Casademont Zaragoza, otro oponente directo por la salvación ante el que firmaron una mala actuación.

Aparte de ese partido ante los maños, el gran déficit esta campaña del Covirán Granada son sus partidos como visitante, ya que en todos ha dejado malas sensaciones, perdiendo ante conjuntos de su liga como el BAXI Manresa, el Hiopos Lleida, el Río Breogán y el Basquet Girona.

Los nazaríes ya no tienen en su plantilla al pívot Iván Aurrecoechea, que ha rescindido su vinculación de mutuo acuerdo con la entidad, ni al pívot estadounidense Zach Hankins, que ha activado una cláusula existente en su contrato para marcharse a un conjunto de Euroliga, en este caso el Maccabi Tel Aviv israelí.

Por segunda semana consecutiva también faltarán el alero finlandés Elias Valtonen y el escolta montenegrino Jovan Kljajic, dos hombres claves en la pizarra del técnico Ramón Díaz que se lesionaron con sus respectivas selecciones nacionales.

El Covirán Granada, que busca reforzar su plantilla lo antes posible con un escolta y un pívot, sólo tiene once jugadores en su rotación para el partido ante el MoraBanc, y dos de ellos son los aleros Edu Durán y Pere Tomás, nacionales que apenas han jugado esta campaña.

Entre los disponibles están el alero francés William Howard y al pívot ghanés Amida Brimah, que debutaron ante el Casademont Zaragoza pese a estar recién llegados al equipo y que tendrán que dar desde ya un paso adelante y aportar mucho.

El Covirán Granada ha perdido las tres veces que ha jugado en la Liga Endesa en Andorra, por lo que el reto que se le presenta este sábado es mayúscula si no quiere alargar su mala racha de resultados. EFE

jag/cb/jpd

Temas Relacionados

EFE

Últimas Noticias

Muere un joven tras ser apuñalado anoche en un parque de A Coruña

Infobae

Andalucía y la Comunidad Valenciana, en alerta roja por lluvias torrenciales

Infobae

Suspendidos todos los enlaces marítimos de la línea Algeciras-Ceuta por la borrasca Emilia

Infobae

Marcelino: "No tenemos que reaccionar de nada, tenemos que continuar"

Infobae

La Abogacía Española entrega los Premios Derechos Humanos Carlos Carnicer dedicados a la abogacía defensora

Referentes del ámbito jurídico y social han sido distinguidos en una nueva edición de estos galardones anuales, que reconocen el compromiso en la protección de activistas y colectivos vulnerables frente a amenazas, persecución e injusticias en distintos países

La Abogacía Española entrega los
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

El PP repite en Aragón

El PP repite en Aragón la jugada de Extremadura, pero las encuestas anticipan el mismo resultado: rozaría la mayoría absoluta, pero puede seguir necesitando a Vox

La batalla legal por las visitas de unos abuelos a su nieto en Navarra: un detective, un perro compartido y una sentencia que marca un precedente

El ‘Me Too’ golpea al PSOE: todos los casos de acoso sexual que han estallado en los últimos días y han acentuado su crisis interna

Cantabria se suma a las comunidades que podrían ir a las urnas: el PP asegura que “no tiene miedo” a las elecciones y no descarta adelantarlas

El PNV exige al Gobierno terminar ya con los “escándalos” o convocar elecciones: “Así no se puede aguantar año y medio”

ECONOMÍA

Sorteo 1 de la Triplex

Sorteo 1 de la Triplex de la Once: comprueba los resultados de hoy

Super Once: estos son los números ganadores del Sorteo 1

Resultados de la Triplex de la Once: sorteo 5 de las 21:15

De héroes en verano a olvidados el resto del año: la precariedad laboral de los bomberos forestales tras la temporada de incendios

La venta de Warner mantiene en vilo a la industria del cine: “El cambio histórico es que Netflix se unirá a Hollywood, no que Hollywood desaparecerá en Netflix”

DEPORTES

Jorge Martín habla sobre su

Jorge Martín habla sobre su grave accidente en el GP de Qatar: “Me dijo que estaba seguro de que iba a morir”

El cambio climático también afecta al deporte: “Es un riesgo que los grandes eventos se realicen en verano si no se hace un proceso de aclimatación previo”

Rafa Nadal pasa por quirófano: “Es un problema que venía arrastrando desde años, pero espero estar bien pronto”

Garbiñe Muguruza y la “batalla de los sexos” en el tenis: “Un júnior me habría ganado siendo yo número 1”

El atleta español Mo Katir rompe su silencio tras la sanción por dopaje: “Entreno cada día y mi objetivo es claro: Los Ángeles”