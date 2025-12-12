El consejero delegado de Nvidia, personalidad del año para el FT

Londres, 12 dic (EFECOM).- El consejero delegado de la empresa tecnológica Nvidia, Jensen Huang, ha sido elegido como personalidad del año del diario económico británico 'Financial Times' (FT) por ser motor del auge masivo de la inteligencia artificial (IA).

El rotativo destaca el potencial de la IA para transformar la economía global.

Huang ha estado en el centro de uno de los mayores programas de inversión jamás llevados a cabo por el sector privado, que ha impulsado la economía de EE. UU. y sostenido un auge bursátil, subraya el FT.

Además, ha sido un factor clave en la adopción de una tecnología (IA) capaz de transformar industrias.

Nvidia es ahora la empresa más valiosa del mundo y este año llegó a ser la primera en alcanzar una capitalización bursátil de más de cinco billones de dólares.

El FT indica que se estima que Huang finalice 2025 con un patrimonio neto de más de 160.000 millones de dólares, lo que lo situará entre las 10 personas más ricas del mundo. EFE

