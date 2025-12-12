Espana agencias

El buque Aita Mari rescata a 56 personas en el Mediterráneo central, entre ellas 7 bebés

San Sebastián, 12 dic (EFE).- El buque Aita Mari ha rescatado este viernes a 56 personas en el Mediterráneo central, entre las que se encontraban siete bebés, uno de los cuales de apenas dos meses ha tenido que ser evacuado junto a sus padres debido a la "desnutrición extrema y deshidratación que padecía".

Según ha informado en un comunicado la ONG Salvamento Marítimo Humanitario, responsable de la embarcación, las personas rescatadas proceden de Guinea Conakri, Costa de Marfil, Burkina Faso, Gambia, Mali y Camerún.

En concreto se trata de 56 personas: 33 adultos -17 mujeres y 16 hombres- 7 bebés (cuatro menores de un año y una bebé de dos meses) y 16 menores.

La misma fuente ha precisado que los auxiliados que se encuentran en el barco están a salvo y están recibiendo asistencia humanitaria a bordo del Aita Mari.

El rescate se ha producido a las 8.44 horas en el Mediterráneo central a 34 millas al suroeste de Lampedusa, ha precisado Salvamento Marítimo Humanitario.

Ha explicado que en la madrugada del 9 de diciembre, desde Malta se envió un mensaje SAR NAVTEX (Sistema de comunicación para urgencias en el mar) para alertar de la presencia de alguna persona en el mar en zona SAR Malta.

A su vez y de la misma manera, desde Roma emitieron un mensaje SAR NAVTEX de un barco de pesca que zarpó desde Túnez con 50 personas migrantes en posición desconocida.

El Aita Mari hizo acuse de recibo e informó de su disposición para colaborar en las operaciones de búsqueda y salvamento.

Salvamento Marítimo Humanitario ha afirmado que estos mensajes evidencian el "riesgo de pérdida de vidas en el Mediterráneo central y refuerza aún más el trabajo que hacen los barcos de rescate como el Aita Mari".

Ha adelantado que, finalmente, las autoridades italianas han asignado al Aita Mari para desembarcar a las personas rescatadas el puerto de Brindisi, que se encuentra a dos días de navegación.

La ONG ha vuelto a denunciar "la política de asignación de puertos lejos de la zona de rescate", que, a su juicio, supone "reducir los recursos de salvamento y los testigos de la violación de derechos humanos en esta zona del Mediterráneo". EFE

