El BCE preguntará a los bancos qué riesgos geopolíticos pueden reducir más su solvencia

Fráncfort (Alemania), 12 dic (EFECOM).- El Banco Central Europeo (BCE) preguntará en 2026 a los bancos sobre cuáles son los eventos geopolíticos que podrían reducir su capital en, al menos, 300 puntos básicos.

El BCE ha informado este viernes de que en verano de 2026 publicará los resultados agregados de este test de resistencia temático que va a hacer a 110 bancos de la zona del euro para ver cómo afectan a su solvencia los riesgos geopolíticos.

Esta prueba complementará el test de resistencia que realizó la Autoridad Bancaria Europea (ABE) en 2025, que tuvo en consideración un escenario común para todos los bancos.

Cada uno de esos 110 bancos deberá considerar qué situaciones geopolíticas podrían disminuir en, al menos, 300 puntos básicos el capital de nivel 1 ordinario (CET1), que muestra la relación del capital de un banco y sus activos ponderados por riesgo.

Esta ratio de capital es la principal medida de fortaleza financiera que usa el BCE y es el capital de máxima calidad, incluye acciones, beneficios no distribuidos y otras reservas.

Además, el BCE preguntará a los bancos cómo afectarán los riesgos geopolíticos a su liquidez y condiciones de financiación.

La ratio de capital de nivel 1 ordinario (CET1) agregada de los bancos de la zona del euro se situó en el 16,05 % en el primer trimestre de 2025 (lo que supone un aumento desde el 15,95 % del trimestre precedente y el 15,74 % registrado un año antes).

Al igual que otras pruebas de resistencia temáticas, la referida a los riesgos geopolíticos no va a tener repercusiones en el capital que el BCE espera que cada banco tenga según sus propios riesgos específicos. EFECOM

