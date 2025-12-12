Espana agencias

El Barça visita al Badalona para terminar el año en Liga F por todo lo alto

Barcelona, 12 dic (EFE).- El Barça visita este sábado (15:00h CET) al Badalona Women en el Estadi Municipal de Palamós (Girona), el último choque de Liga F del año para las azulgranas, que tienen la oportunidad de terminar el 2025 con siete puntos de ventaja respecto a su principal perseguidor: el Real Madrid.

El combinado de Pere Romeu sigue en cuadro, con hasta cinco bajas importantes, por lo que las barcelonistas, que ya de por sí tienen un corto fondo de armario, no tendrán la oportunidad de rotar demasiado en la que será la jornada 14 de Liga F.

Algo que es, sin duda, un hándicap para las azulgranas, que hace unos días ganaron al cuadro portugués con solvencia (3-1), pero que la semana que viene vuelven a disputar doble partido.

Este próximo miércoles juegan en el campo del Paris FC –donde tienen la oportunidad de sentenciar su pase directo a los cuartos de final europeos- y el domingo disputan los octavos de la Copa de la Reina ante el Alavés, la primera eliminatoria a partido único de la temporada.

Así, el cuadro de Marc Ballester, octavo clasificado, intentará poner contra las cuerdas al líder que solo se ha dejado tres puntos en trece partidos de la competición nacional, un equipo que, pese a las bajas, permanece intratable en cuanto a resultados. Por su parte, el cuadro badalonés tiene una menor carga de minutos y lesionadas y la confianza de jugar en casa.

Un feudo que, sin embargo, es temporal, ya que el equipo natural de Badalona ha tenido que trasladarse este curso en Palamós, debido a que su terreno de juego no cumplía los requisitos para disputar la máxima competición del fútbol español.

Un cambio que no ha venido solo, sino que ha conllevado la transformación completa de la entidad, incluyendo el cambio de nombre (antes Levante Badalona) y de toda la identidad visual.

Así, no será la primera vez que ambos combinados se enfrenten, pero si la primera vez que lo hagan en el municipio ampurdanés. La pasada campaña, este derbi catalán terminó con dos victorias barcelonistas, la primera por 6-0 y la segunda, más ajustada y sufrida y en el campo badalonés, por 0-2.

También ambos equipos jugaron el mes de agosto la final de la Copa Catalunya, con un Barça con muchas futbolistas del filial que consiguió una victoria por la mínima.

Con ello, el equipo de Ballester, que suma siete empates, tres victorias, y las mismas derrotas, intentará hacer frente a un Barça que no cuenta en ataque con Salma Paralluelo ni con Kika Nazareth por lesión, y que tampoco dispone de Aitana Bonmatí ni Patri Guijarro en el centro del campo. En defensa, Romeu aún tampoco puede contar con Ona Batlle ni Irene Paredes, que atraviesa un proceso gripal.

Si quiere sacar algo positivo, el Badalona Women deberá obtener su mejor versión, empezando por una de sus futbolistas clave: la guardameta Antonia Canales.

En defensa, el liderazgo de Cristina Cubedo será clave para el cuadro local, así como en el centro del campo lo será la referencia Maria Llompart y en la última línea la futbolista más decisiva del equipo: Lice Chamorro, también la máxima goleadora del cuadro catalán. EFE

